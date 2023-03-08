Прогноз на бой Алаверди Рамазанов (Рос) — Мавлуд Тупиев (Узб) 10.03.2023

«Алаверди Рамазанов (Рос)» – «Мавлуд Тупиев (Узб)». 10.03.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 10 марта состоится интересный поединок Алаверди Рамазанов (Рос) — Мавлуд Тупиев (Узб), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 17:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 10 марта пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Алаверди Рамазанов (Рос) — Мавлуд Тупиев (Узб). По Москве начало данного поединка будет в 17:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Алаверди Рамазанов (Рос) — Мавлуд Тупиев (Узб):

победа Алаверди Рамазанов (Рос) – 0, ничья – 0, победа Мавлуд Тупиев (Узб) – 0

Прогноз на матч Алаверди Рамазанов (Рос) – Мавлуд Тупиев (Узб) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10 марта :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Алаверди Рамазанов (Рос) не очень выгодно, а вот Мавлуд Тупиев (Узб) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Алаверди Рамазанов (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Алаверди Рамазанов (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Алаверди Рамазанов (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Алаверди Рамазанов (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Алаверди Рамазанов (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Мавлуд Тупиев (Узб) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Мавлуд Тупиев (Узб) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Мавлуд Тупиев (Узб), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Мавлуд Тупиев (Узб) должен быть в хорошей физической форме. Мавлуд Тупиев (Узб) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Алаверди Рамазанов (Рос) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Алаверди Рамазанов (Рос) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Алаверди Рамазанов (Рос) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Алаверди Рамазанов (Рос) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Алаверди Рамазанов (Рос) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Алаверди Рамазанов (Рос) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Мавлуд Тупиев (Узб) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Мавлуд Тупиев (Узб) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Мавлуд Тупиев (Узб) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Мавлуд Тупиев (Узб) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Алаверди Рамазанов (Рос) – Мавлуд Тупиев (Узб) 10.03.23

Появление на ринге таких бойцов, как Алаверди Рамазанов (Рос) и Мавлуд Тупиев (Узб) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Алаверди Рамазанов (Рос) и Мавлуд Тупиев (Узб). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Алаверди Рамазанов (Рос) и Мавлуд Тупиев (Узб). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Алаверди Рамазанов (Рос) и Мавлуд Тупиев (Узб) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Алаверди Рамазанов (Рос) и Мавлуд Тупиев (Узб) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Алаверди Рамазанов (Рос) и Мавлуд Тупиев (Узб), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Алаверди Рамазанов (Рос) выиграет бой.

Титульный бой Алаверди Рамазанов (Рос) — Мавлуд Тупиев (Узб) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Мавлуд Тупиев (Узб) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Алаверди Рамазанов (Рос)

В своей профессиональной карьере Алаверди Рамазанов (Рос) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Алаверди Рамазанов (Рос) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Алаверди Рамазанов (Рос) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Алаверди Рамазанов (Рос) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Алаверди Рамазанов (Рос) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Мавлуд Тупиев (Узб)

В своей карьере Мавлуд Тупиев (Узб) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Мавлуд Тупиев (Узб) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Мавлуд Тупиев (Узб) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Мавлуд Тупиев (Узб) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Алаверди Рамазанов (Рос) — Мавлуд Тупиев (Узб). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10 марта

Несмотря на то, что Алаверди Рамазанов (Рос) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Мавлуд Тупиев (Узб) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Алаверди Рамазанов (Рос) — Мавлуд Тупиев (Узб) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Мавлуд Тупиев (Узб) выиграет нокаутом.

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