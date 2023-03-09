Бритто/Сарайва Дос Сантос — Абоян/Деллиен Веласко. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.03.23)

Прогноз Бритто/Сарайва Дос Сантос — Абоян/Деллиен Веласко (09-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бритто/Сарайва Дос Сантос — Абоян/Деллиен Веласко 09 марта

09 марта в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Бритто/Сарайва Дос Сантос , а противостоять в этом поединке будет Абоян/Деллиен Веласко.



Теннисное противостояние Бритто/Сарайва Дос Сантос — Абоян/Деллиен Веласко пройдет 09 марта, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 20:30 по московскому времени. Хотя Бритто/Сарайва Дос Сантос и Абоян/Деллиен Веласко уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Абоян/Деллиен Веласко.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бритто/Сарайва Дос Сантос — Абоян/Деллиен Веласко:

В 20:30 по Москве Бритто/Сарайва Дос Сантос выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Абоян/Деллиен Веласко. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 09 марта. Бритто/Сарайва Дос Сантос не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Бритто/Сарайва Дос Сантос

В этом сезоне Бритто/Сарайва Дос Сантос имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Бритто/Сарайва Дос Сантос может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Бритто/Сарайва Дос Сантос еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.



Абоян/Деллиен Веласко

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Абоян/Деллиен Веласко на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Абоян/Деллиен Веласко демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Абоян/Деллиен Веласко имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Абоян/Деллиен Веласко намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Абоян/Деллиен Веласко не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Абоян/Деллиен Веласко будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Абоян/Деллиен Веласко и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Абоян/Деллиен Веласко умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

«Бритто/Сарайва Дос Сантос» — «Абоян/Деллиен Веласко»: прогноз автора

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Бритто/Сарайва Дос Сантос и Абоян/Деллиен Веласко. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Бритто/Сарайва Дос Сантос — Абоян/Деллиен Веласко. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.03.23)

Бритто/Сарайва Дос Сантос

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Бритто/Сарайва Дос Сантос выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Бритто/Сарайва Дос Сантос всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Бритто/Сарайва Дос Сантос уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Бритто/Сарайва Дос Сантос занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Бритто/Сарайва Дос Сантос больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Бритто/Сарайва Дос Сантос имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Абоян/Деллиен Веласко

Выступать в зале Абоян/Деллиен Веласко не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Абоян/Деллиен Веласко старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Абоян/Деллиен Веласко принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Абоян/Деллиен Веласко демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Абоян/Деллиен Веласко даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Абоян/Деллиен Веласко хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Бритто/Сарайва Дос Сантос — Абоян/Деллиен Веласко Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Бритто/Сарайва Дос Сантос и Абоян/Деллиен Веласко. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Бритто/Сарайва Дос Сантос и Абоян/Деллиен Веласко встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Бритто/Сарайва Дос Сантос и Абоян/Деллиен Веласко довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Бритто/Сарайва Дос Сантос и Абоян/Деллиен Веласко подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Бритто/Сарайва Дос Сантос — Абоян/Деллиен Веласко: андердог способен удивить фаворита

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Бритто/Сарайва Дос Сантос и Абоян/Деллиен Веласко, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Бритто/Сарайва Дос Сантос сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Абоян/Деллиен Веласко имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Бритто/Сарайва Дос Сантос – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Бритто/Сарайва Дос Сантос и Абоян/Деллиен Веласко на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бритто/Сарайва Дос Сантос — Абоян/Деллиен Веласко. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Бритто/Сарайва Дос Сантос и Абоян/Деллиен Веласко, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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