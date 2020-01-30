Прогноз Нью-Мексико Стэйт Эйджис — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс (31-го января), ставки и коэффициенты

Нью-Мексико Стэйт Эйджис — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. Прогноз, ставки на матч (31.01.20)

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Нью-Мексико Стэйт Эйджис

На этой неделе самым важным баскетбольным матчем станет противостояние клубов Нью-Мексико Стэйт Эйджис и Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. Оно пройдет 31-го января 2020 года, так что можно не сомневаться, что в 05:00 по Москве все поклонники данной игры будут внимательно следить за поединком. Очень редко бывает, чтобы в противостоянии данных команд была победа с большим отрывом, ведь зачастую все решают несколько очков.Баскетбольный поединок Нью-Мексико Стэйт Эйджис - Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс состоится 31-го января 2020 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 05:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Нью-Мексико Стэйт Эйджис, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.В межсезонье ряды баскетбольного клуба Нью-Мексико Стэйт Эйджис пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Нью-Мексико Стэйт Эйджис уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.

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Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

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Нью-Мексико Стэйт Эйджис — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. Прогноз, ставки на матч(31.01.20)

Нью-Мексико Стэйт Эйджис

Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс

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Сегодня матч Нью-Мексико Стэйт Эйджис — Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Нью-Мексико Стэйт Эйджис - Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс: гости способны удивить фаворита

СЕГОДНЯ МАТЧ Нью-Мексико Стэйт Эйджис - Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На 31-го января 2020 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Нью-Мексико Стэйт Эйджис - Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 05:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.В этом сезоне баскетбольный клуб Нью-Мексико Стэйт Эйджис и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Нью-Мексико Стэйт Эйджис играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.В прошлом месяце баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 31-го января 2020 года, и в его рамках состоится поединок Нью-Мексико Стэйт Эйджис - Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 05:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Нью-Мексико Стэйт Эйджис провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Нью-Мексико Стэйт Эйджис показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Нью-Мексико Стэйт Эйджис и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных. Недавно у баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.Долгое время баскетбольный клуб Нью-Мексико Стэйт Эйджис лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Нью-Мексико Стэйт Эйджис гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Нью-Мексико Стэйт Эйджис все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды. И в прошлые годы баскетбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Кал Стэйт Бейкерсфилд Роадраннерс сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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