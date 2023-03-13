Мицуки Вэй Кан Леонг — Абинав Саньив Шанмугам: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Мицуки Вэй Кан Леонг — Абинав Саньив Шанмугам (14-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мицуки Вэй Кан Леонг — Абинав Саньив Шанмугам 14-го марта

14-го марта в 07:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Мицуки Вэй Кан Леонг , а противостоять в этом поединке будет Абинав Саньив Шанмугам.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Мицуки Вэй Кан Леонг — Абинав Саньив Шанмугам, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 14-го марта, а его начало по МСК будет в 07:30. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Мицуки Вэй Кан Леонг. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мицуки Вэй Кан Леонг — Абинав Саньив Шанмугам:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 14-го марта откроет его противостояние Мицуки Вэй Кан Леонг — Абинав Саньив Шанмугам. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 07:30 по МСК, то есть до начала игры. Мицуки Вэй Кан Леонг и Абинав Саньив Шанмугам отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Абинав Саньив Шанмугам может гордиться семью победами, а вот Мицуки Вэй Кан Леонг имеет только пять выигранных встреч.

Мицуки Вэй Кан Леонг

Пока Мицуки Вэй Кан Леонг не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Мицуки Вэй Кан Леонг находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Мицуки Вэй Кан Леонг будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Мицуки Вэй Кан Леонг довольно неплохо играет на данном покрытии.



Абинав Саньив Шанмугам

Абинав Саньив Шанмугам имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Абинав Саньив Шанмугам уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Абинав Саньив Шанмугам умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Абинав Саньив Шанмугам обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Абинав Саньив Шанмугам проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Прогноз на матч Мицуки Вэй Кан Леонг — Абинав Саньив Шанмугам

Мицуки Вэй Кан Леонг и Абинав Саньив Шанмугам – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Мицуки Вэй Кан Леонг — Абинав Саньив Шанмугам (14-го марта), ставки и коэффициенты

Мицуки Вэй Кан Леонг

Мицуки Вэй Кан Леонг не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Мицуки Вэй Кан Леонг любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Мицуки Вэй Кан Леонг умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Мицуки Вэй Кан Леонг не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Мицуки Вэй Кан Леонг умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Абинав Саньив Шанмугам

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Абинав Саньив Шанмугам все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Абинав Саньив Шанмугам сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Абинав Саньив Шанмугам все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Абинав Саньив Шанмугам предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Мицуки Вэй Кан Леонг — Абинав Саньив Шанмугам Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Мицуки Вэй Кан Леонг и Абинав Саньив Шанмугам. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Мицуки Вэй Кан Леонг и Абинав Саньив Шанмугам встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Мицуки Вэй Кан Леонг и Абинав Саньив Шанмугам довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Мицуки Вэй Кан Леонг и Абинав Саньив Шанмугам подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Мицуки Вэй Кан Леонг — Абинав Саньив Шанмугам: будет сделан акцент на атакующий теннис

Мицуки Вэй Кан Леонг и Абинав Саньив Шанмугам которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Мицуки Вэй Кан Леонг имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Абинав Саньив Шанмугам хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Мицуки Вэй Кан Леонг. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Абинав Саньив Шанмугам умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Мицуки Вэй Кан Леонг довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Абинав Саньив Шанмугам вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Мицуки Вэй Кан Леонг.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мицуки Вэй Кан Леонг — Абинав Саньив Шанмугам. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Мицуки Вэй Кан Леонг и Абинав Саньив Шанмугам букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Мицуки Вэй Кан Леонг и Абинав Саньив Шанмугам проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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