Прогноз Берберович/Колменья — Страхова/Хромачева (15-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Берберович/Колменья — Страхова/Хромачева. Прогноз, ставки на матч. ITF (15.03.23)

15-го марта 2023 года в 00:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Берберович/Колменья , а противостоять в этом поединке будет Страхова/Хромачева.



В 00:30 по Москве Берберович/Колменья и Страхова/Хромачева выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 15-го марта 2023 года. Единственный раз Берберович/Колменья и Страхова/Хромачева встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Берберович/Колменья сейчас считается фаворитом.



Берберович/Колменья — Страхова/Хромачева. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 15-го марта 2023 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Берберович/Колменья и Страхова/Хромачева. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 00:30 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Берберович/Колменья имеет на своем счету три победы, Страхова/Хромачева может похвастаться четырьмя.

Берберович/Колменья

Берберович/Колменья отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Берберович/Колменья проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Берберович/Колменья проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Берберович/Колменья играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Берберович/Колменья больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Страхова/Хромачева

На этом турнире Страхова/Хромачева выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Страхова/Хромачева снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Страхова/Хромачева чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Страхова/Хромачева уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Страхова/Хромачева зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Берберович/Колменья — Страхова/Хромачева. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Прогноз и ставка на матч Берберович/Колменья — Страхова/Хромачева 15-го марта 2023 года

Берберович/Колменья

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Берберович/Колменья выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Берберович/Колменья всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Берберович/Колменья уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Берберович/Колменья занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Берберович/Колменья больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Берберович/Колменья имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Страхова/Хромачева

Страхова/Хромачева лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Страхова/Хромачева играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Страхова/Хромачева начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Страхова/Хромачева выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Страхова/Хромачева сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Берберович/Колменья — Страхова/Хромачева Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Берберович/Колменья и Страхова/Хромачева аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Берберович/Колменья и Страхова/Хромачева обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Берберович/Колменья и Страхова/Хромачева постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Берберович/Колменья — Страхова/Хромачева: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Берберович/Колменья и Страхова/Хромачева, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Берберович/Колменья сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Страхова/Хромачева имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Берберович/Колменья – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Берберович/Колменья и Страхова/Хромачева на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Берберович/Колменья — Страхова/Хромачева. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Берберович/Колменья и Страхова/Хромачева.



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