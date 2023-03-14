Прогноз Гоодгер/Ингильдсен — Барнат/Вочел (15 марта), ставки и коэффициенты

Гоодгер/Ингильдсен — Барнат/Вочел. Прогноз, ставки на матч. ITF (15.03.23)

15-го марта 2023 года в 19:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Гоодгер/Ингильдсен , а противостоять в этом поединке будет Барнат/Вочел.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 15-го марта 2023 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Гоодгер/Ингильдсен — Барнат/Вочел. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 19:20 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Гоодгер/Ингильдсен, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Гоодгер/Ингильдсен — Барнат/Вочел:

15-го марта 2023 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Гоодгер/Ингильдсен — Барнат/Вочел. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 19:20 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Барнат/Вочел, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Барнат/Вочел выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Гоодгер/Ингильдсен

Гоодгер/Ингильдсен, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Гоодгер/Ингильдсен может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Гоодгер/Ингильдсен входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Гоодгер/Ингильдсен еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Гоодгер/Ингильдсен сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Барнат/Вочел

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Барнат/Вочел на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Барнат/Вочел демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Барнат/Вочел имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Барнат/Вочел намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Барнат/Вочел не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Барнат/Вочел будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Барнат/Вочел и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Барнат/Вочел умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Прогноз на матч Гоодгер/Ингильдсен — Барнат/Вочел

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Гоодгер/Ингильдсен и Барнат/Вочел. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Гоодгер/Ингильдсен — Барнат/Вочел. Прогноз, ставки на матч(15.03.23)

Гоодгер/Ингильдсен

На данном турнире Гоодгер/Ингильдсен выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Гоодгер/Ингильдсен выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Гоодгер/Ингильдсен допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Гоодгер/Ингильдсен особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Гоодгер/Ингильдсен, это умение играть на травяных кортах.

Барнат/Вочел

На этом турнире Барнат/Вочел играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Барнат/Вочел какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Барнат/Вочел уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Барнат/Вочел много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Барнат/Вочел сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Барнат/Вочел не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Гоодгер/Ингильдсен — Барнат/Вочел Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Гоодгер/Ингильдсен и Барнат/Вочел начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Гоодгер/Ингильдсен и Барнат/Вочел показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Гоодгер/Ингильдсен и Барнат/Вочел провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Гоодгер/Ингильдсен и Барнат/Вочел действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Гоодгер/Ингильдсен — Барнат/Вочел: порядок побьёт класс

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Гоодгер/Ингильдсен и Барнат/Вочел, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Гоодгер/Ингильдсен сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Барнат/Вочел имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Гоодгер/Ингильдсен – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Гоодгер/Ингильдсен и Барнат/Вочел на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гоодгер/Ингильдсен — Барнат/Вочел. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Гоодгер/Ингильдсен и Барнат/Вочел сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Гоодгер/Ингильдсен, и Барнат/Вочел будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-674634-kigersiguyn-diallomuamba-prognoz-professionala-15-03-23/