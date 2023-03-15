Прогноз на бой Шерзоди Садулло (Тад) — Руслан Туктаров (Рос) 17-го марта 2023 года

«Шерзоди Садулло (Тад)» – «Руслан Туктаров (Рос)». 17.03.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 17-го марта должен состояться бой Шерзоди Садулло (Тад) — Руслан Туктаров (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 20:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Шерзоди Садулло (Тад) и Руслан Туктаров (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 17-го марта осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Шерзоди Садулло (Тад) — Руслан Туктаров (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 20:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шерзоди Садулло (Тад) — Руслан Туктаров (Рос):

победа Шерзоди Садулло (Тад) – 0, ничья – 0, победа Руслан Туктаров (Рос) – 0

Прогноз на матч Шерзоди Садулло (Тад) – Руслан Туктаров (Рос) Кикбоксинг, титульный бой, 17-го марта :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Шерзоди Садулло (Тад) не очень выгодно, а вот Руслан Туктаров (Рос) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Шерзоди Садулло (Тад) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Шерзоди Садулло (Тад) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Шерзоди Садулло (Тад) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Шерзоди Садулло (Тад) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Шерзоди Садулло (Тад) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Шерзоди Садулло (Тад) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Шерзоди Садулло (Тад) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Руслан Туктаров (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Руслан Туктаров (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Руслан Туктаров (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Руслан Туктаров (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Руслан Туктаров (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Шерзоди Садулло (Тад) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Шерзоди Садулло (Тад) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Шерзоди Садулло (Тад) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Шерзоди Садулло (Тад) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Шерзоди Садулло (Тад) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Шерзоди Садулло (Тад) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Руслан Туктаров (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Руслан Туктаров (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Руслан Туктаров (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Руслан Туктаров (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Руслан Туктаров (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Шерзоди Садулло (Тад) – Руслан Туктаров (Рос) 17.03.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Шерзоди Садулло (Тад) и Руслан Туктаров (Рос). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Шерзоди Садулло (Тад) и Руслан Туктаров (Рос). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Шерзоди Садулло (Тад) и Руслан Туктаров (Рос) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Шерзоди Садулло (Тад) и Руслан Туктаров (Рос) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Шерзоди Садулло (Тад) и Руслан Туктаров (Рос), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Шерзоди Садулло (Тад) выиграет бой.

На чемпионский бой Шерзоди Садулло (Тад) — Руслан Туктаров (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Руслан Туктаров (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Шерзоди Садулло (Тад)

Так как Шерзоди Садулло (Тад) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Шерзоди Садулло (Тад) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Шерзоди Садулло (Тад) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Шерзоди Садулло (Тад) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Руслан Туктаров (Рос)

В данный момент Руслан Туктаров (Рос) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Руслан Туктаров (Рос) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Руслан Туктаров (Рос) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Руслан Туктаров (Рос) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Шерзоди Садулло (Тад) — Руслан Туктаров (Рос). Прогноз и ставки на матч. Кикбоксинг 17-го марта

В настоящее время Шерзоди Садулло (Тад) и Руслан Туктаров (Рос) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Шерзоди Садулло (Тад) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Шерзоди Садулло (Тад) легко справится с таким соперником, как Руслан Туктаров (Рос). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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