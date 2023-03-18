Прогноз на бой Кендли Сент-Луис (США) — Пауло Энрике (Бра) 18.03.2023

«Кендли Сент-Луис (США)» – «Пауло Энрике (Бра)». 18.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 18.03.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Кендли Сент-Луис (США) — Пауло Энрике (Бра). На ринге его участники появятся в 03:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Кендли Сент-Луис (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Кендли Сент-Луис (США) — Пауло Энрике (Бра) пройдет 18.03.2023, и можно не сомневаться, что в 03:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Кендли Сент-Луис (США) имеет две победы нокаутом, а Пауло Энрике (Бра) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кендли Сент-Луис (США) — Пауло Энрике (Бра):

победа Кендли Сент-Луис (США) – 0, ничья – 0, победа Пауло Энрике (Бра) – 0

Прогноз на матч Кендли Сент-Луис (США) – Пауло Энрике (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 18.03.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Кендли Сент-Луис (США) не очень выгодно, а вот Пауло Энрике (Бра) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Кендли Сент-Луис (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Кендли Сент-Луис (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Кендли Сент-Луис (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Кендли Сент-Луис (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Кендли Сент-Луис (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Кендли Сент-Луис (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Пауло Энрике (Бра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Пауло Энрике (Бра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Пауло Энрике (Бра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Пауло Энрике (Бра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Пауло Энрике (Бра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Кендли Сент-Луис (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Кендли Сент-Луис (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Кендли Сент-Луис (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Кендли Сент-Луис (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Кендли Сент-Луис (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Кендли Сент-Луис (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Пауло Энрике (Бра) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Пауло Энрике (Бра) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Пауло Энрике (Бра) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Пауло Энрике (Бра) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Пауло Энрике (Бра), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Кендли Сент-Луис (США) – Пауло Энрике (Бра) 18.03.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Кендли Сент-Луис (США) и Пауло Энрике (Бра), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Кендли Сент-Луис (США) и Пауло Энрике (Бра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Кендли Сент-Луис (США) и Пауло Энрике (Бра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Кендли Сент-Луис (США) и Пауло Энрике (Бра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Кендли Сент-Луис (США) является очевидным фаворитом, ведь Пауло Энрике (Бра) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Кендли Сент-Луис (США) — Пауло Энрике (Бра) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Пауло Энрике (Бра), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Кендли Сент-Луис (США)

Свою самую выдающуюся победу Кендли Сент-Луис (США) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Кендли Сент-Луис (США) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Кендли Сент-Луис (США) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Кендли Сент-Луис (США) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Кендли Сент-Луис (США) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Пауло Энрике (Бра)

В данный момент Пауло Энрике (Бра) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Пауло Энрике (Бра) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Пауло Энрике (Бра) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Пауло Энрике (Бра) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Кендли Сент-Луис (США) — Пауло Энрике (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 18.03.2023

В этом поединке Кендли Сент-Луис (США) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Пауло Энрике (Бра), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Кендли Сент-Луис (США) и Пауло Энрике (Бра), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Кендли Сент-Луис (США) выиграет с помощью нокаута.

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