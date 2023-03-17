Прогноз на бой Джессика Камара (Кан) — Карла Рамос Замора (Мек) 17-го марта 2023 года

«Джессика Камара (Кан)» – «Карла Рамос Замора (Мек)». 17.03.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 17-го марта 2023 года должен состояться бой Джессика Камара (Кан) — Карла Рамос Замора (Мек), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 03:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Джессика Камара (Кан) и Карла Рамос Замора (Мек) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 17-го марта 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Джессика Камара (Кан) — Карла Рамос Замора (Мек). По Москве начало данного поединка будет в 03:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джессика Камара (Кан) — Карла Рамос Замора (Мек):

победа Джессика Камара (Кан) – 1.1, ничья – 15, победа Карла Рамос Замора (Мек) – 7.6

Прогноз на матч Джессика Камара (Кан) – Карла Рамос Замора (Мек) Бои, титульный бой, 17-го марта 2023 года :

По коэффициенту 1.1 ставить на то, что выиграет Джессика Камара (Кан) не очень выгодно, а вот Карла Рамос Замора (Мек) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 7.6.

История личных встреч

В профессиональной карьере Джессика Камара (Кан) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Джессика Камара (Кан) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Джессика Камара (Кан) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Джессика Камара (Кан) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Джессика Камара (Кан) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Джессика Камара (Кан) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Карла Рамос Замора (Мек) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Карла Рамос Замора (Мек) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Карла Рамос Замора (Мек) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Карла Рамос Замора (Мек) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Карла Рамос Замора (Мек) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Джессика Камара (Кан) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Джессика Камара (Кан) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Джессика Камара (Кан) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Джессика Камара (Кан) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Джессика Камара (Кан) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Джессика Камара (Кан) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Карла Рамос Замора (Мек) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Карла Рамос Замора (Мек) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Карла Рамос Замора (Мек) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Карла Рамос Замора (Мек) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Карла Рамос Замора (Мек) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Карла Рамос Замора (Мек) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Карла Рамос Замора (Мек) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джессика Камара (Кан) – Карла Рамос Замора (Мек) 17.03.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Джессика Камара (Кан) и Карла Рамос Замора (Мек). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Джессика Камара (Кан) и Карла Рамос Замора (Мек) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джессика Камара (Кан) и Карла Рамос Замора (Мек). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джессика Камара (Кан) и Карла Рамос Замора (Мек) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джессика Камара (Кан) и Карла Рамос Замора (Мек) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Джессика Камара (Кан) и Карла Рамос Замора (Мек) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Джессика Камара (Кан) и Карла Рамос Замора (Мек), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Карла Рамос Замора (Мек) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Джессика Камара (Кан)

Как бы Джессика Камара (Кан) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Джессика Камара (Кан) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Джессика Камара (Кан) дрался на ринге только с представителями своей страны. Джессика Камара (Кан) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Джессика Камара (Кан) совершенно не работает над собственной защитой.

Карла Рамос Замора (Мек)

Уже несколько лет Карла Рамос Замора (Мек) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Карла Рамос Замора (Мек) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Карла Рамос Замора (Мек) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Джессика Камара (Кан) — Карла Рамос Замора (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 17-го марта 2023 года

Вряд ли Джессика Камара (Кан) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Карла Рамос Замора (Мек), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Так как Джессика Камара (Кан) и Карла Рамос Замора (Мек) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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