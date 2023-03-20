Прогноз на бой Вивиан Перейра (Бра) — Элиф Гюнери (Тур) 20.03.2023

«Вивиан Перейра (Бра)» – «Элиф Гюнери (Тур)». 20.03.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 20.03.2023 должен состояться бой Вивиан Перейра (Бра) — Элиф Гюнери (Тур), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 16:20 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Вивиан Перейра (Бра) и Элиф Гюнери (Тур) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 16:20 по московскому времени Вивиан Перейра (Бра) и Элиф Гюнери (Тур) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20.03.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Вивиан Перейра (Бра) и Элиф Гюнери (Тур) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Вивиан Перейра (Бра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вивиан Перейра (Бра) — Элиф Гюнери (Тур):

победа Вивиан Перейра (Бра) – 0, ничья – 0, победа Элиф Гюнери (Тур) – 0

Прогноз на матч Вивиан Перейра (Бра) – Элиф Гюнери (Тур) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 20.03.2023 :

Букмекерские конторы на бой Вивиан Перейра (Бра) — Элиф Гюнери (Тур) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Вивиан Перейра (Бра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Вивиан Перейра (Бра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Вивиан Перейра (Бра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Вивиан Перейра (Бра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Вивиан Перейра (Бра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Элиф Гюнери (Тур) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Элиф Гюнери (Тур) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Элиф Гюнери (Тур) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Элиф Гюнери (Тур) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Элиф Гюнери (Тур) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Вивиан Перейра (Бра) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Вивиан Перейра (Бра) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Вивиан Перейра (Бра) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Вивиан Перейра (Бра) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Вивиан Перейра (Бра) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Вивиан Перейра (Бра) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В этом году Элиф Гюнери (Тур) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Элиф Гюнери (Тур) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Элиф Гюнери (Тур) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Элиф Гюнери (Тур) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Элиф Гюнери (Тур) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Элиф Гюнери (Тур) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Элиф Гюнери (Тур) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Вивиан Перейра (Бра) – Элиф Гюнери (Тур) 20.03.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Вивиан Перейра (Бра) и Элиф Гюнери (Тур), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Вивиан Перейра (Бра) и Элиф Гюнери (Тур) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Вивиан Перейра (Бра) и Элиф Гюнери (Тур) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Вивиан Перейра (Бра) и Элиф Гюнери (Тур) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Вивиан Перейра (Бра) и Элиф Гюнери (Тур), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Вивиан Перейра (Бра) выиграет с помощью нокаута.

На чемпионский бой Вивиан Перейра (Бра) — Элиф Гюнери (Тур) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Элиф Гюнери (Тур), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Вивиан Перейра (Бра)

В своей профессиональной карьере Вивиан Перейра (Бра) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Вивиан Перейра (Бра) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Вивиан Перейра (Бра) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Вивиан Перейра (Бра) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Вивиан Перейра (Бра) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Элиф Гюнери (Тур)

Сейчас Элиф Гюнери (Тур) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Элиф Гюнери (Тур) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Элиф Гюнери (Тур) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Элиф Гюнери (Тур) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Элиф Гюнери (Тур) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Вивиан Перейра (Бра) — Элиф Гюнери (Тур). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 20.03.2023

Спортивные эксперты считают, что Вивиан Перейра (Бра) сейчас намного сильнее, чем Элиф Гюнери (Тур), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Вивиан Перейра (Бра) и Элиф Гюнери (Тур), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Вивиан Перейра (Бра) выиграет с помощью нокаута.

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