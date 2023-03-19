Прогноз на бой Анастасия Шамонова (Рос) — Атейна Билон (Пан) 20-го марта

«Анастасия Шамонова (Рос)» – «Атейна Билон (Пан)». 20.03.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 20-го марта 2023 года должен состояться бой Анастасия Шамонова (Рос) — Атейна Билон (Пан), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 16:50 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Анастасия Шамонова (Рос) и Атейна Билон (Пан) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 16:50 по московскому времени Анастасия Шамонова (Рос) и Атейна Билон (Пан) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20-го марта 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Анастасия Шамонова (Рос) и Атейна Билон (Пан) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Анастасия Шамонова (Рос).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Анастасия Шамонова (Рос) — Атейна Билон (Пан):

победа Анастасия Шамонова (Рос) – 0, ничья – 0, победа Атейна Билон (Пан) – 0

Прогноз на матч Анастасия Шамонова (Рос) – Атейна Билон (Пан) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 20-го марта 2023 года :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Анастасия Шамонова (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Атейна Билон (Пан), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Анастасия Шамонова (Рос) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Анастасия Шамонова (Рос) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Анастасия Шамонова (Рос) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Анастасия Шамонова (Рос) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Анастасия Шамонова (Рос) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Анастасия Шамонова (Рос) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Анастасия Шамонова (Рос) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Атейна Билон (Пан) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Атейна Билон (Пан) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Атейна Билон (Пан) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Атейна Билон (Пан) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Атейна Билон (Пан) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Анастасия Шамонова (Рос) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Анастасия Шамонова (Рос) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Анастасия Шамонова (Рос) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Анастасия Шамонова (Рос) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Анастасия Шамонова (Рос) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Анастасия Шамонова (Рос) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В данной весовой категории Атейна Билон (Пан) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Атейна Билон (Пан) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Атейна Билон (Пан) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Атейна Билон (Пан) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Атейна Билон (Пан) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Анастасия Шамонова (Рос) – Атейна Билон (Пан) 20.03.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Анастасия Шамонова (Рос) и Атейна Билон (Пан), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Анастасия Шамонова (Рос) и Атейна Билон (Пан) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Анастасия Шамонова (Рос) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Атейна Билон (Пан) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Анастасия Шамонова (Рос) — Атейна Билон (Пан) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Анастасия Шамонова (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Титульный бой Анастасия Шамонова (Рос) — Атейна Билон (Пан) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Атейна Билон (Пан) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Анастасия Шамонова (Рос)

Анастасия Шамонова (Рос) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Анастасия Шамонова (Рос) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Анастасия Шамонова (Рос) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Анастасия Шамонова (Рос) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Анастасия Шамонова (Рос) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Атейна Билон (Пан)

Уже несколько лет Атейна Билон (Пан) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Атейна Билон (Пан) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Атейна Билон (Пан) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Анастасия Шамонова (Рос) — Атейна Билон (Пан). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 20-го марта 2023 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Анастасия Шамонова (Рос) — Атейна Билон (Пан) собираются ставить на то, что сильнее будет Анастасия Шамонова (Рос), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Так как Анастасия Шамонова (Рос) и Атейна Билон (Пан) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

http://rockaluga.ru/cat1-847731-prognoz-aleksandr-kovachevich-maksimilian-marterer-21-go-marta-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat2-678937-sarmiento-de-resistensiya-olimpiko-ceres-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-argentiny-21-03-23/