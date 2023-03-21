Прогноз на бой Омайлин Алькала (Внс) — Нести Петечио (Фил) 21-го марта 2023 года

«Омайлин Алькала (Внс)» – «Нести Петечио (Фил)». 21.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 21-го марта букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Омайлин Алькала (Внс) — Нести Петечио (Фил). На ринге его участники появятся в 12:15 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Омайлин Алькала (Внс) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Омайлин Алькала (Внс) — Нести Петечио (Фил) пройдет 21-го марта, и можно не сомневаться, что в 12:15 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Омайлин Алькала (Внс) имеет две победы нокаутом, а Нести Петечио (Фил) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Омайлин Алькала (Внс) — Нести Петечио (Фил):

победа Омайлин Алькала (Внс) – 0, ничья – 0, победа Нести Петечио (Фил) – 0

Прогноз на матч Омайлин Алькала (Внс) – Нести Петечио (Фил) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 21-го марта :

Из-за того, что все ставят на то, что Омайлин Алькала (Внс) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Нести Петечио (Фил) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Омайлин Алькала (Внс) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Омайлин Алькала (Внс) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Омайлин Алькала (Внс) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Омайлин Алькала (Внс) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Омайлин Алькала (Внс) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Омайлин Алькала (Внс) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Нести Петечио (Фил) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Нести Петечио (Фил) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Нести Петечио (Фил) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Нести Петечио (Фил) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Нести Петечио (Фил) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Несмотря на то, что Омайлин Алькала (Внс) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Омайлин Алькала (Внс) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Омайлин Алькала (Внс) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Омайлин Алькала (Внс) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Омайлин Алькала (Внс) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Нести Петечио (Фил) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Нести Петечио (Фил) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Нести Петечио (Фил) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Нести Петечио (Фил) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Омайлин Алькала (Внс) – Нести Петечио (Фил) 21.03.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Омайлин Алькала (Внс) и Нести Петечио (Фил), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

До старта боя, соперниками в котором будут Омайлин Алькала (Внс) и Нести Петечио (Фил) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Омайлин Алькала (Внс) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Нести Петечио (Фил) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Омайлин Алькала (Внс) будет намного сильнее, чем Нести Петечио (Фил), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Омайлин Алькала (Внс) и Нести Петечио (Фил), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Нести Петечио (Фил) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Омайлин Алькала (Внс)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Омайлин Алькала (Внс) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Омайлин Алькала (Внс) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Омайлин Алькала (Внс) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Омайлин Алькала (Внс) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Нести Петечио (Фил)

Уже несколько лет Нести Петечио (Фил) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Нести Петечио (Фил) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Нести Петечио (Фил) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Омайлин Алькала (Внс) — Нести Петечио (Фил). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 21-го марта

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Омайлин Алькала (Внс) — Нести Петечио (Фил) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Омайлин Алькала (Внс) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Омайлин Алькала (Внс) — Нести Петечио (Фил) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Омайлин Алькала (Внс) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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