Прогноз на бой Мария Моронта (Дом) — Надежда Рябец (Каз) 21 марта

«Мария Моронта (Дом)» – «Надежда Рябец (Каз)». 21.03.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 21 марта должен состояться бой Мария Моронта (Дом) — Надежда Рябец (Каз), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 17:05 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Мария Моронта (Дом) и Надежда Рябец (Каз) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 21 марта пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Мария Моронта (Дом) — Надежда Рябец (Каз). По Москве начало данного поединка будет в 17:05, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Мария Моронта (Дом) — Надежда Рябец (Каз):

победа Мария Моронта (Дом) – 0, ничья – 0, победа Надежда Рябец (Каз) – 0

Прогноз на матч Мария Моронта (Дом) – Надежда Рябец (Каз) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 21 марта :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Мария Моронта (Дом) станет победителем боя. Если выиграет Надежда Рябец (Каз), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Мария Моронта (Дом) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Мария Моронта (Дом) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Мария Моронта (Дом) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Мария Моронта (Дом) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Мария Моронта (Дом) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Надежда Рябец (Каз) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Надежда Рябец (Каз) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Надежда Рябец (Каз) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Надежда Рябец (Каз) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Надежда Рябец (Каз) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Мария Моронта (Дом) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Мария Моронта (Дом) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Мария Моронта (Дом) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Мария Моронта (Дом) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Надежда Рябец (Каз) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Надежда Рябец (Каз) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Надежда Рябец (Каз) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Надежда Рябец (Каз) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Надежда Рябец (Каз) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Надежда Рябец (Каз) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Надежда Рябец (Каз) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Мария Моронта (Дом) – Надежда Рябец (Каз) 21.03.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Мария Моронта (Дом) и Надежда Рябец (Каз). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Мария Моронта (Дом) и Надежда Рябец (Каз) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Мария Моронта (Дом) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Надежда Рябец (Каз) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Мария Моронта (Дом) — Надежда Рябец (Каз) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Надежда Рябец (Каз) выиграет нокаутом.

Титульный бой Мария Моронта (Дом) — Надежда Рябец (Каз) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Надежда Рябец (Каз) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Мария Моронта (Дом)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Мария Моронта (Дом) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Мария Моронта (Дом) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Мария Моронта (Дом) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Мария Моронта (Дом) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Надежда Рябец (Каз)

Последний раз Надежда Рябец (Каз) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Надежда Рябец (Каз) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Надежда Рябец (Каз) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Надежда Рябец (Каз) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Надежда Рябец (Каз)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Надежда Рябец (Каз) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Мария Моронта (Дом) — Надежда Рябец (Каз). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 21 марта

Спортивные эксперты считают, что Мария Моронта (Дом) сейчас намного сильнее, чем Надежда Рябец (Каз), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Мария Моронта (Дом) — Надежда Рябец (Каз) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Мария Моронта (Дом) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.