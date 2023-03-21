Прогноз на бой Серхио Габриэль Мартинес (Арг) — Джон Тегеран (Кол) 22-го марта 2023 года

«Серхио Габриэль Мартинес (Арг)» – «Джон Тегеран (Кол)». 22.03.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 22-го марта должен состояться бой Серхио Габриэль Мартинес (Арг) — Джон Тегеран (Кол), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 04:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Серхио Габриэль Мартинес (Арг) и Джон Тегеран (Кол) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 22-го марта пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Серхио Габриэль Мартинес (Арг) — Джон Тегеран (Кол). По Москве начало данного поединка будет в 04:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Серхио Габриэль Мартинес (Арг) — Джон Тегеран (Кол):

победа Серхио Габриэль Мартинес (Арг) – 1.07, ничья – 23, победа Джон Тегеран (Кол) – 8.1

Прогноз на матч Серхио Габриэль Мартинес (Арг) – Джон Тегеран (Кол) Бои, титульный бой, 22-го марта :

Из-за того, что все ставят на то, что Серхио Габриэль Мартинес (Арг) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.07. А котировка на то, что Джон Тегеран (Кол) будет сильнее повысилась до 8.1.

История личных встреч

В свои 32 года Серхио Габриэль Мартинес (Арг) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Серхио Габриэль Мартинес (Арг) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Серхио Габриэль Мартинес (Арг) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Серхио Габриэль Мартинес (Арг) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Серхио Габриэль Мартинес (Арг) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Джон Тегеран (Кол) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Джон Тегеран (Кол) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Джон Тегеран (Кол) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Джон Тегеран (Кол) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Джон Тегеран (Кол) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В каждом своем бою Серхио Габриэль Мартинес (Арг) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Серхио Габриэль Мартинес (Арг) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Серхио Габриэль Мартинес (Арг) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Серхио Габриэль Мартинес (Арг) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Джон Тегеран (Кол) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джон Тегеран (Кол) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джон Тегеран (Кол) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джон Тегеран (Кол) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джон Тегеран (Кол) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джон Тегеран (Кол) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джон Тегеран (Кол) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Серхио Габриэль Мартинес (Арг) – Джон Тегеран (Кол) 22.03.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Серхио Габриэль Мартинес (Арг) и Джон Тегеран (Кол). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Серхио Габриэль Мартинес (Арг) и Джон Тегеран (Кол) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Серхио Габриэль Мартинес (Арг) и Джон Тегеран (Кол). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Серхио Габриэль Мартинес (Арг) и Джон Тегеран (Кол) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Серхио Габриэль Мартинес (Арг) и Джон Тегеран (Кол) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Серхио Габриэль Мартинес (Арг) является очевидным фаворитом, ведь Джон Тегеран (Кол) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Серхио Габриэль Мартинес (Арг) и Джон Тегеран (Кол), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Джон Тегеран (Кол) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Серхио Габриэль Мартинес (Арг)

Несмотря на то, что Серхио Габриэль Мартинес (Арг) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Серхио Габриэль Мартинес (Арг) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Серхио Габриэль Мартинес (Арг) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Серхио Габриэль Мартинес (Арг) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Джон Тегеран (Кол)

Никаких высот Джон Тегеран (Кол) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Джон Тегеран (Кол) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Джон Тегеран (Кол) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Джон Тегеран (Кол) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Серхио Габриэль Мартинес (Арг) — Джон Тегеран (Кол). Прогноз и ставки на матч. Бои 22-го марта

Никто не сомневается, что Серхио Габриэль Мартинес (Арг) намного сильнее, чем Джон Тегеран (Кол), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Серхио Габриэль Мартинес (Арг) будет намного сильнее, чем Джон Тегеран (Кол), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.