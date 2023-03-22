Прогноз на бой Фатия Бенмессахель (Фра) — Гвадалупе Акоста (Мек) 22.03.2023

«Фатия Бенмессахель (Фра)» – «Гвадалупе Акоста (Мек)». 22.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 22.03.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Фатия Бенмессахель (Фра) — Гвадалупе Акоста (Мек). На ринге его участники появятся в 13:15 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Фатия Бенмессахель (Фра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 22.03.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Фатия Бенмессахель (Фра) — Гвадалупе Акоста (Мек). По Москве начало данного поединка будет в 13:15, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фатия Бенмессахель (Фра) — Гвадалупе Акоста (Мек):

победа Фатия Бенмессахель (Фра) – 0, ничья – 0, победа Гвадалупе Акоста (Мек) – 0

Прогноз на матч Фатия Бенмессахель (Фра) – Гвадалупе Акоста (Мек) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 22.03.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Фатия Бенмессахель (Фра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Гвадалупе Акоста (Мек) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Фатия Бенмессахель (Фра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Фатия Бенмессахель (Фра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Фатия Бенмессахель (Фра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Фатия Бенмессахель (Фра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Фатия Бенмессахель (Фра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Гвадалупе Акоста (Мек) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Гвадалупе Акоста (Мек) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Гвадалупе Акоста (Мек), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Гвадалупе Акоста (Мек) должен быть в хорошей физической форме. Гвадалупе Акоста (Мек) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Фатия Бенмессахель (Фра) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Фатия Бенмессахель (Фра) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Фатия Бенмессахель (Фра) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Фатия Бенмессахель (Фра) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Гвадалупе Акоста (Мек) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Гвадалупе Акоста (Мек) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Гвадалупе Акоста (Мек) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Гвадалупе Акоста (Мек) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Гвадалупе Акоста (Мек), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Фатия Бенмессахель (Фра) – Гвадалупе Акоста (Мек) 22.03.23

Появление на ринге таких бойцов, как Фатия Бенмессахель (Фра) и Гвадалупе Акоста (Мек) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Фатия Бенмессахель (Фра) и Гвадалупе Акоста (Мек). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Фатия Бенмессахель (Фра) и Гвадалупе Акоста (Мек). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Фатия Бенмессахель (Фра) и Гвадалупе Акоста (Мек) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Фатия Бенмессахель (Фра) и Гвадалупе Акоста (Мек) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Фатия Бенмессахель (Фра) будет намного сильнее, чем Гвадалупе Акоста (Мек), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Фатия Бенмессахель (Фра) и Гвадалупе Акоста (Мек), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Гвадалупе Акоста (Мек) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Фатия Бенмессахель (Фра)

Фатия Бенмессахель (Фра) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Фатия Бенмессахель (Фра) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Фатия Бенмессахель (Фра) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Фатия Бенмессахель (Фра) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Фатия Бенмессахель (Фра) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Гвадалупе Акоста (Мек)

В данный момент Гвадалупе Акоста (Мек) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Гвадалупе Акоста (Мек) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Гвадалупе Акоста (Мек) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Гвадалупе Акоста (Мек) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Фатия Бенмессахель (Фра) — Гвадалупе Акоста (Мек). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 22.03.2023

Никто не сомневается, что Фатия Бенмессахель (Фра) намного сильнее, чем Гвадалупе Акоста (Мек), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Фатия Бенмессахель (Фра) — Гвадалупе Акоста (Мек) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Фатия Бенмессахель (Фра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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