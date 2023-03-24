Прогноз на бой Лука Ломбардо (Ита) — Антон Петров (Бгр) 24 марта

«Лука Ломбардо (Ита)» – «Антон Петров (Бгр)». 24.03.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Лука Ломбардо (Ита) проведет 24-го марта 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Антон Петров (Бгр). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 15:50 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 24-го марта 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Лука Ломбардо (Ита) — Антон Петров (Бгр). Это будет продолжаться вплоть до 15:50 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лука Ломбардо (Ита) — Антон Петров (Бгр):

победа Лука Ломбардо (Ита) – 0, ничья – 0, победа Антон Петров (Бгр) – 0

Прогноз на матч Лука Ломбардо (Ита) – Антон Петров (Бгр) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24-го марта 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Лука Ломбардо (Ита) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Антон Петров (Бгр) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Лука Ломбардо (Ита) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Лука Ломбардо (Ита) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Лука Ломбардо (Ита) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Лука Ломбардо (Ита) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Лука Ломбардо (Ита) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Свой пик формы Антон Петров (Бгр) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Антон Петров (Бгр) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Антон Петров (Бгр) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Антон Петров (Бгр) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Антон Петров (Бгр) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Лука Ломбардо (Ита) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Лука Ломбардо (Ита) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Лука Ломбардо (Ита) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Лука Ломбардо (Ита) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Антон Петров (Бгр) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Антон Петров (Бгр) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Антон Петров (Бгр) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Антон Петров (Бгр) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Антон Петров (Бгр) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Лука Ломбардо (Ита) – Антон Петров (Бгр) 24.03.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Лука Ломбардо (Ита) и Антон Петров (Бгр). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Лука Ломбардо (Ита) и Антон Петров (Бгр) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Лука Ломбардо (Ита) — Антон Петров (Бгр) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Лука Ломбардо (Ита) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Лука Ломбардо (Ита) и Антон Петров (Бгр), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Антон Петров (Бгр) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Лука Ломбардо (Ита)

На самом деле Лука Ломбардо (Ита) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Лука Ломбардо (Ита) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Лука Ломбардо (Ита) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Лука Ломбардо (Ита) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Лука Ломбардо (Ита) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Антон Петров (Бгр)

Уже несколько лет Антон Петров (Бгр) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Антон Петров (Бгр) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Антон Петров (Бгр) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Лука Ломбардо (Ита) — Антон Петров (Бгр). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24-го марта 2023 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Лука Ломбардо (Ита) — Антон Петров (Бгр) собираются ставить на то, что сильнее будет Лука Ломбардо (Ита), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Лука Ломбардо (Ита) и Антон Петров (Бгр), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Лука Ломбардо (Ита) выиграет бой.

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