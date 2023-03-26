Прогноз на бой Эндрю Каин (Вел) — Йонут Балута (Исп) 26-го марта 2023 года

«Эндрю Каин (Вел)» – «Йонут Балута (Исп)». 26.03.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Эндрю Каин (Вел) — Йонут Балута (Исп) на 26.03.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Эндрю Каин (Вел) и Йонут Балута (Исп) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 00:00.

Стало известно, что именно 26.03.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Эндрю Каин (Вел) — Йонут Балута (Исп). По Москве начало данного поединка будет в 00:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Эндрю Каин (Вел) — Йонут Балута (Исп):

победа Эндрю Каин (Вел) – 0, ничья – 0, победа Йонут Балута (Исп) – 0

Прогноз на матч Эндрю Каин (Вел) – Йонут Балута (Исп) Бои, титульный бой, 26.03.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Эндрю Каин (Вел) не очень выгодно, а вот Йонут Балута (Исп) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Эндрю Каин (Вел) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Эндрю Каин (Вел) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Эндрю Каин (Вел) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Эндрю Каин (Вел) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Эндрю Каин (Вел) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Эндрю Каин (Вел) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Йонут Балута (Исп) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Йонут Балута (Исп) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Йонут Балута (Исп) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Йонут Балута (Исп) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Йонут Балута (Исп) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Хорошо видно, что перед данным боем Эндрю Каин (Вел) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Эндрю Каин (Вел) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Эндрю Каин (Вел) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Эндрю Каин (Вел) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Эндрю Каин (Вел) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Эндрю Каин (Вел) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Йонут Балута (Исп) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Йонут Балута (Исп) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Йонут Балута (Исп) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Йонут Балута (Исп) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Йонут Балута (Исп) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Йонут Балута (Исп) должен задуматься о своей обороне.

Эндрю Каин (Вел) – Йонут Балута (Исп) 26.03.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Эндрю Каин (Вел) и Йонут Балута (Исп). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Эндрю Каин (Вел) и Йонут Балута (Исп) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Эндрю Каин (Вел) и Йонут Балута (Исп). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Эндрю Каин (Вел) и Йонут Балута (Исп) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Эндрю Каин (Вел) и Йонут Балута (Исп) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Эндрю Каин (Вел) сейчас находится на пике формы, так что Йонут Балута (Исп) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Эндрю Каин (Вел).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Эндрю Каин (Вел) и Йонут Балута (Исп), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Йонут Балута (Исп) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Эндрю Каин (Вел)

Хотя Эндрю Каин (Вел) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Эндрю Каин (Вел) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Эндрю Каин (Вел) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Эндрю Каин (Вел) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Эндрю Каин (Вел) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Йонут Балута (Исп)

Прошлый бой Йонут Балута (Исп) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Йонут Балута (Исп) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Йонут Балута (Исп) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Йонут Балута (Исп) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Эндрю Каин (Вел) — Йонут Балута (Исп). Прогноз и ставки на матч. Бои 26.03.2023

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Эндрю Каин (Вел) — Йонут Балута (Исп) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Эндрю Каин (Вел) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Эндрю Каин (Вел) — Йонут Балута (Исп) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Эндрю Каин (Вел) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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