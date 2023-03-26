Прогноз на бой Крис Колберт (США) — Хосе Валенсуэла (США) 26 марта

«Крис Колберт (США)» – «Хосе Валенсуэла (США)». 26.03.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Крис Колберт (США) — Хосе Валенсуэла (США) на 26 марта, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Крис Колберт (США) и Хосе Валенсуэла (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 03:00.

Сейчас Крис Колберт (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 26 марта предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Хосе Валенсуэла (США), так что вряд ли в 03:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Крис Колберт (США) — Хосе Валенсуэла (США):

победа Крис Колберт (США) – 1.805, ничья – 18, победа Хосе Валенсуэла (США) – 2.09

Прогноз на матч Крис Колберт (США) – Хосе Валенсуэла (США) Бои, титульный бой, 26 марта :

Ставки по коэффициенту 1.805 окажутся выигрышными, если Крис Колберт (США) станет победителем боя. Если выиграет Хосе Валенсуэла (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 2.09.

История личных встреч

На профессиональном ринге Крис Колберт (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Крис Колберт (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Крис Колберт (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Крис Колберт (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Крис Колберт (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Хосе Валенсуэла (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Хосе Валенсуэла (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Хосе Валенсуэла (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Хосе Валенсуэла (США) должен быть в хорошей физической форме. Хосе Валенсуэла (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Крис Колберт (США) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Крис Колберт (США) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Крис Колберт (США) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Крис Колберт (США) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Хосе Валенсуэла (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Хосе Валенсуэла (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Хосе Валенсуэла (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Хосе Валенсуэла (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Хосе Валенсуэла (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Крис Колберт (США) – Хосе Валенсуэла (США) 26.03.23

Появление на ринге таких бойцов, как Крис Колберт (США) и Хосе Валенсуэла (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Крис Колберт (США) и Хосе Валенсуэла (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Крис Колберт (США) и Хосе Валенсуэла (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Крис Колберт (США) будет намного сильнее, чем Хосе Валенсуэла (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Крис Колберт (США) и Хосе Валенсуэла (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Хосе Валенсуэла (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Крис Колберт (США)

Крис Колберт (США) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Крис Колберт (США) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Крис Колберт (США) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Крис Колберт (США) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Крис Колберт (США) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Хосе Валенсуэла (США)

На сегодняшний день Хосе Валенсуэла (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Хосе Валенсуэла (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Хосе Валенсуэла (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Хосе Валенсуэла (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Крис Колберт (США) — Хосе Валенсуэла (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 26 марта

В этом поединке Крис Колберт (США) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Хосе Валенсуэла (США), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Крис Колберт (США) и Хосе Валенсуэла (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Крис Колберт (США) выиграет с помощью нокаута.

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