Прогноз на бой Хосе Карлос Рамирес (США) — Ричард Комми (Ган) 26 марта

«Хосе Карлос Рамирес (США)» – «Ричард Комми (Ган)». 26.03.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Хосе Карлос Рамирес (США) проведет 26-го марта, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Ричард Комми (Ган). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 06:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Хосе Карлос Рамирес (США) — Ричард Комми (Ган) пройдет 26-го марта, и можно не сомневаться, что в 06:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Хосе Карлос Рамирес (США) имеет две победы нокаутом, а Ричард Комми (Ган) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хосе Карлос Рамирес (США) — Ричард Комми (Ган):

победа Хосе Карлос Рамирес (США) – 1.18, ничья – 17, победа Ричард Комми (Ган) – 5.1

Прогноз на матч Хосе Карлос Рамирес (США) – Ричард Комми (Ган) Бои, титульный бой, 26-го марта :

Ставки по коэффициенту 1.18 окажутся выигрышными, если Хосе Карлос Рамирес (США) станет победителем боя. Если выиграет Ричард Комми (Ган), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 5.1.

История личных встреч

В профессиональной карьере Хосе Карлос Рамирес (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Хосе Карлос Рамирес (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Хосе Карлос Рамирес (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Хосе Карлос Рамирес (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Хосе Карлос Рамирес (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Хосе Карлос Рамирес (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Ричард Комми (Ган) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Ричард Комми (Ган) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Ричард Комми (Ган) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Ричард Комми (Ган) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Ричард Комми (Ган) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Хосе Карлос Рамирес (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Хосе Карлос Рамирес (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Хосе Карлос Рамирес (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Хосе Карлос Рамирес (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Хосе Карлос Рамирес (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Хосе Карлос Рамирес (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Ричард Комми (Ган) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Ричард Комми (Ган) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Ричард Комми (Ган) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Ричард Комми (Ган) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Ричард Комми (Ган) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Ричард Комми (Ган) должен задуматься о своей обороне.

Хосе Карлос Рамирес (США) – Ричард Комми (Ган) 26.03.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Хосе Карлос Рамирес (США) и Ричард Комми (Ган) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

До старта боя, соперниками в котором будут Хосе Карлос Рамирес (США) и Ричард Комми (Ган) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Хосе Карлос Рамирес (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Ричард Комми (Ган) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Хосе Карлос Рамирес (США) является очевидным фаворитом, ведь Ричард Комми (Ган) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Хосе Карлос Рамирес (США) — Ричард Комми (Ган) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Ричард Комми (Ган), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Хосе Карлос Рамирес (США)

В своей профессиональной карьере Хосе Карлос Рамирес (США) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Хосе Карлос Рамирес (США) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Хосе Карлос Рамирес (США) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Хосе Карлос Рамирес (США) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Хосе Карлос Рамирес (США) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Ричард Комми (Ган)

Сейчас Ричард Комми (Ган) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Ричард Комми (Ган) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Ричард Комми (Ган) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Ричард Комми (Ган) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Ричард Комми (Ган) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Хосе Карлос Рамирес (США) — Ричард Комми (Ган). Прогноз и ставки на матч. Бои 26-го марта

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Хосе Карлос Рамирес (США) — Ричард Комми (Ган) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Хосе Карлос Рамирес (США) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Хосе Карлос Рамирес (США) сейчас находится на пике формы, так что Ричард Комми (Ган) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Хосе Карлос Рамирес (США).

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