Прогноз на бой Робейси Рамирес Каррасана (Куб) — Исаак Догбо (Вел) 01 апреля

«Робейси Рамирес Каррасана (Куб)» – «Исаак Догбо (Вел)». 01.04.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 01.04.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Робейси Рамирес Каррасана (Куб) — Исаак Догбо (Вел). На ринге его участники появятся в 05:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Робейси Рамирес Каррасана (Куб) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Робейси Рамирес Каррасана (Куб) обладает несколькими чемпионскими титулами и 01.04.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Исаак Догбо (Вел), так что вряд ли в 05:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Робейси Рамирес Каррасана (Куб) — Исаак Догбо (Вел):

победа Робейси Рамирес Каррасана (Куб) – 1.285, ничья – 21, победа Исаак Догбо (Вел) – 4.12

Прогноз на матч Робейси Рамирес Каррасана (Куб) – Исаак Догбо (Вел) Бои, титульный бой, 01.04.2023 :

По коэффициенту 1.285 ставить на то, что выиграет Робейси Рамирес Каррасана (Куб) не очень выгодно, а вот Исаак Догбо (Вел) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 4.12.

История личных встреч

На данный момент Робейси Рамирес Каррасана (Куб) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Робейси Рамирес Каррасана (Куб) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Робейси Рамирес Каррасана (Куб) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Робейси Рамирес Каррасана (Куб) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Несмотря на то, что Исаак Догбо (Вел) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Исаак Догбо (Вел) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Исаак Догбо (Вел) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Исаак Догбо (Вел) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Исаак Догбо (Вел) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Робейси Рамирес Каррасана (Куб) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Робейси Рамирес Каррасана (Куб) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Робейси Рамирес Каррасана (Куб) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Робейси Рамирес Каррасана (Куб) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Робейси Рамирес Каррасана (Куб) валится с ног. К тому же, Робейси Рамирес Каррасана (Куб) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Робейси Рамирес Каррасана (Куб) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Исаак Догбо (Вел) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Исаак Догбо (Вел) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Исаак Догбо (Вел) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Исаак Догбо (Вел) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Исаак Догбо (Вел) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Исаак Догбо (Вел) должен задуматься о своей обороне.

Робейси Рамирес Каррасана (Куб) – Исаак Догбо (Вел) 01.04.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Робейси Рамирес Каррасана (Куб) и Исаак Догбо (Вел) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Робейси Рамирес Каррасана (Куб) и Исаак Догбо (Вел) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Робейси Рамирес Каррасана (Куб) и Исаак Догбо (Вел), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Робейси Рамирес Каррасана (Куб) выиграет бой.

На чемпионский бой Робейси Рамирес Каррасана (Куб) — Исаак Догбо (Вел) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Исаак Догбо (Вел), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Робейси Рамирес Каррасана (Куб)

В своей профессиональной карьере Робейси Рамирес Каррасана (Куб) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Робейси Рамирес Каррасана (Куб) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Робейси Рамирес Каррасана (Куб) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Робейси Рамирес Каррасана (Куб) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Робейси Рамирес Каррасана (Куб) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Исаак Догбо (Вел)

Уже несколько лет Исаак Догбо (Вел) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Исаак Догбо (Вел) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Исаак Догбо (Вел) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Робейси Рамирес Каррасана (Куб) — Исаак Догбо (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 01.04.2023

В настоящее время Робейси Рамирес Каррасана (Куб) и Исаак Догбо (Вел) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Робейси Рамирес Каррасана (Куб) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Робейси Рамирес Каррасана (Куб) — Исаак Догбо (Вел) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Робейси Рамирес Каррасана (Куб) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

http://rockaluga.ru/cat0-904430-stavki-na-match-vestern-sidney-uonderers-adelaida-yunayted-prognoz-na-futbol-ot-31-03-23/