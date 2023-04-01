Прогноз на бой Шо Патрик Усами (Япо) — Ким Кён Пё (Кор) 01 апреля

«Шо Патрик Усами (Япо)» – «Ким Кён Пё (Кор)». 01.04.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 01-го апреля состоится интересный поединок Шо Патрик Усами (Япо) — Ким Кён Пё (Кор), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 07:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Шо Патрик Усами (Япо) — Ким Кён Пё (Кор) пройдет 01-го апреля, и можно не сомневаться, что в 07:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Шо Патрик Усами (Япо) имеет две победы нокаутом, а Ким Кён Пё (Кор) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шо Патрик Усами (Япо) — Ким Кён Пё (Кор):

победа Шо Патрик Усами (Япо) – 0, ничья – 0, победа Ким Кён Пё (Кор) – 0

Прогноз на матч Шо Патрик Усами (Япо) – Ким Кён Пё (Кор) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 01-го апреля :

Букмекерские конторы на бой Шо Патрик Усами (Япо) — Ким Кён Пё (Кор) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Шо Патрик Усами (Япо) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Шо Патрик Усами (Япо) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Шо Патрик Усами (Япо) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Шо Патрик Усами (Япо) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Шо Патрик Усами (Япо) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Ким Кён Пё (Кор) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Ким Кён Пё (Кор) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Ким Кён Пё (Кор) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Ким Кён Пё (Кор) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Ким Кён Пё (Кор) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Шо Патрик Усами (Япо) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Шо Патрик Усами (Япо) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Шо Патрик Усами (Япо) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Шо Патрик Усами (Япо) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Шо Патрик Усами (Япо) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Шо Патрик Усами (Япо) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В этом году Ким Кён Пё (Кор) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Ким Кён Пё (Кор) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Ким Кён Пё (Кор) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Ким Кён Пё (Кор) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Ким Кён Пё (Кор) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Ким Кён Пё (Кор) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Ким Кён Пё (Кор) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Шо Патрик Усами (Япо) – Ким Кён Пё (Кор) 01.04.23

Появление на ринге таких бойцов, как Шо Патрик Усами (Япо) и Ким Кён Пё (Кор) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Шо Патрик Усами (Япо) и Ким Кён Пё (Кор). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Шо Патрик Усами (Япо) и Ким Кён Пё (Кор) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Шо Патрик Усами (Япо) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Ким Кён Пё (Кор) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Шо Патрик Усами (Япо) является очевидным фаворитом, ведь Ким Кён Пё (Кор) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Шо Патрик Усами (Япо) — Ким Кён Пё (Кор) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Ким Кён Пё (Кор).

Шо Патрик Усами (Япо)

Свою самую выдающуюся победу Шо Патрик Усами (Япо) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Шо Патрик Усами (Япо) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Шо Патрик Усами (Япо) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Шо Патрик Усами (Япо) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Шо Патрик Усами (Япо) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Ким Кён Пё (Кор)

На сегодняшний день Ким Кён Пё (Кор) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Ким Кён Пё (Кор) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Ким Кён Пё (Кор) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Ким Кён Пё (Кор) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Шо Патрик Усами (Япо) — Ким Кён Пё (Кор). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 01-го апреля

В этом поединке Шо Патрик Усами (Япо) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Ким Кён Пё (Кор), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

В этом бою Шо Патрик Усами (Япо) является очевидным фаворитом, ведь Ким Кён Пё (Кор) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

http://rockaluga.ru/cat2-904432-prognoz-na-match-kasiva-reysol-urava-red-daymonds-31-03-23/