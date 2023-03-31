Прогноз на бой Робейси Рамирес Каррасана (Куб) — Исаак Догбо (Вел) 02-го апреля 2023 года

«Робейси Рамирес Каррасана (Куб)» – «Исаак Догбо (Вел)». 02.04.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Робейси Рамирес Каррасана (Куб) проведет 02-го апреля 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Исаак Догбо (Вел). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 06:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Робейси Рамирес Каррасана (Куб) обладает несколькими чемпионскими титулами и 02-го апреля 2023 года предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Исаак Догбо (Вел), так что вряд ли в 06:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Робейси Рамирес Каррасана (Куб) — Исаак Догбо (Вел):

победа Робейси Рамирес Каррасана (Куб) – 1.26, ничья – 17, победа Исаак Догбо (Вел) – 4.06

Прогноз на матч Робейси Рамирес Каррасана (Куб) – Исаак Догбо (Вел) Бои, титульный бой, 02-го апреля 2023 года :

По коэффициенту 1.26 ставить на то, что выиграет Робейси Рамирес Каррасана (Куб) не очень выгодно, а вот Исаак Догбо (Вел) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 4.06.

История личных встреч

Робейси Рамирес Каррасана (Куб) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Робейси Рамирес Каррасана (Куб) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Робейси Рамирес Каррасана (Куб) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Робейси Рамирес Каррасана (Куб) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Робейси Рамирес Каррасана (Куб) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Робейси Рамирес Каррасана (Куб) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Робейси Рамирес Каррасана (Куб) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Исаак Догбо (Вел) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Исаак Догбо (Вел) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Исаак Догбо (Вел) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Исаак Догбо (Вел) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Исаак Догбо (Вел) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Робейси Рамирес Каррасана (Куб) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Робейси Рамирес Каррасана (Куб) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Робейси Рамирес Каррасана (Куб) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Робейси Рамирес Каррасана (Куб) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Робейси Рамирес Каррасана (Куб) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Робейси Рамирес Каррасана (Куб) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Исаак Догбо (Вел) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Исаак Догбо (Вел) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Исаак Догбо (Вел) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Исаак Догбо (Вел) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Исаак Догбо (Вел) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Робейси Рамирес Каррасана (Куб) – Исаак Догбо (Вел) 02.04.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Робейси Рамирес Каррасана (Куб) и Исаак Догбо (Вел). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Робейси Рамирес Каррасана (Куб) и Исаак Догбо (Вел) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Робейси Рамирес Каррасана (Куб) и Исаак Догбо (Вел). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Робейси Рамирес Каррасана (Куб) и Исаак Догбо (Вел) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Робейси Рамирес Каррасана (Куб) и Исаак Догбо (Вел) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Робейси Рамирес Каррасана (Куб) — Исаак Догбо (Вел) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Робейси Рамирес Каррасана (Куб) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

На чемпионский бой Робейси Рамирес Каррасана (Куб) — Исаак Догбо (Вел) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Исаак Догбо (Вел), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Робейси Рамирес Каррасана (Куб)

Несмотря на то, что Робейси Рамирес Каррасана (Куб) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Робейси Рамирес Каррасана (Куб) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Робейси Рамирес Каррасана (Куб) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Робейси Рамирес Каррасана (Куб) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Исаак Догбо (Вел)

Сейчас Исаак Догбо (Вел) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Исаак Догбо (Вел) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Исаак Догбо (Вел) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Исаак Догбо (Вел) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Исаак Догбо (Вел) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Робейси Рамирес Каррасана (Куб) — Исаак Догбо (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 02-го апреля 2023 года

Никто не сомневается, что Робейси Рамирес Каррасана (Куб) намного сильнее, чем Исаак Догбо (Вел), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Робейси Рамирес Каррасана (Куб) — Исаак Догбо (Вел) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Робейси Рамирес Каррасана (Куб) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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