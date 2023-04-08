Прогноз на бой Кен Сиро (Япо) — Джонатан Гонсалес (П-Рик) 08.04.2023

«Кен Сиро (Япо)» – «Джонатан Гонсалес (П-Рик)». 08.04.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 08-го апреля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Кен Сиро (Япо) — Джонатан Гонсалес (П-Рик). На ринге его участники появятся в 13:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Кен Сиро (Япо) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 13:00 по московскому времени Кен Сиро (Япо) и Джонатан Гонсалес (П-Рик) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 08-го апреля, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Кен Сиро (Япо) и Джонатан Гонсалес (П-Рик) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Кен Сиро (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Кен Сиро (Япо) — Джонатан Гонсалес (П-Рик):

победа Кен Сиро (Япо) – 1.51, ничья – 17, победа Джонатан Гонсалес (П-Рик) – 2.66

Прогноз на матч Кен Сиро (Япо) – Джонатан Гонсалес (П-Рик) Бои, титульный бой, 08-го апреля :

По коэффициенту 1.51 ставить на то, что выиграет Кен Сиро (Япо) не очень выгодно, а вот Джонатан Гонсалес (П-Рик) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.66.

История личных встреч

На профессиональном ринге Кен Сиро (Япо) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Кен Сиро (Япо) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Кен Сиро (Япо) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Кен Сиро (Япо) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Кен Сиро (Япо) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Джонатан Гонсалес (П-Рик) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Джонатан Гонсалес (П-Рик) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Джонатан Гонсалес (П-Рик) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Джонатан Гонсалес (П-Рик) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Джонатан Гонсалес (П-Рик) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Кен Сиро (Япо) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Кен Сиро (Япо) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Кен Сиро (Япо) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Кен Сиро (Япо) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Кен Сиро (Япо) валится с ног. К тому же, Кен Сиро (Япо) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Кен Сиро (Япо) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В этом году Джонатан Гонсалес (П-Рик) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джонатан Гонсалес (П-Рик) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джонатан Гонсалес (П-Рик) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джонатан Гонсалес (П-Рик) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джонатан Гонсалес (П-Рик) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джонатан Гонсалес (П-Рик) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джонатан Гонсалес (П-Рик) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Кен Сиро (Япо) – Джонатан Гонсалес (П-Рик) 08.04.23

Появление на ринге таких бойцов, как Кен Сиро (Япо) и Джонатан Гонсалес (П-Рик) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Кен Сиро (Япо) и Джонатан Гонсалес (П-Рик). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Кен Сиро (Япо) и Джонатан Гонсалес (П-Рик) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Кен Сиро (Япо) и Джонатан Гонсалес (П-Рик), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Кен Сиро (Япо) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Кен Сиро (Япо) в данный момент сильнее, нежели Джонатан Гонсалес (П-Рик), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Кен Сиро (Япо)

Несмотря на то, что Кен Сиро (Япо) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Кен Сиро (Япо) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Кен Сиро (Япо) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Кен Сиро (Япо) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Джонатан Гонсалес (П-Рик)

На сегодняшний день Джонатан Гонсалес (П-Рик) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Джонатан Гонсалес (П-Рик) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Джонатан Гонсалес (П-Рик) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Джонатан Гонсалес (П-Рик) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Кен Сиро (Япо) — Джонатан Гонсалес (П-Рик). Прогноз и ставки на матч. Бои 08-го апреля

В настоящее время Кен Сиро (Япо) и Джонатан Гонсалес (П-Рик) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Кен Сиро (Япо) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Кен Сиро (Япо) является очевидным фаворитом, ведь Джонатан Гонсалес (П-Рик) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

http://rockaluga.ru/cat0-905215-us-salernitana-1919-inter-prognoz-specialista-na-match-07-04-23/