Прогноз на бой Муроджон Ахмадалиев (Узб) — Марлон Тапалес (Фил) 09.04.2023

«Муроджон Ахмадалиев (Узб)» – «Марлон Тапалес (Фил)». 09.04.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 09 апреля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Муроджон Ахмадалиев (Узб) — Марлон Тапалес (Фил). На ринге его участники появятся в 06:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Муроджон Ахмадалиев (Узб) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Муроджон Ахмадалиев (Узб) — Марлон Тапалес (Фил) пройдет 09 апреля, и можно не сомневаться, что в 06:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Муроджон Ахмадалиев (Узб) имеет две победы нокаутом, а Марлон Тапалес (Фил) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Муроджон Ахмадалиев (Узб) — Марлон Тапалес (Фил):

победа Муроджон Ахмадалиев (Узб) – 1.26, ничья – 17, победа Марлон Тапалес (Фил) – 3.86

Прогноз на матч Муроджон Ахмадалиев (Узб) – Марлон Тапалес (Фил) Бои, титульный бой, 09 апреля :

По коэффициенту 1.26 ставить на то, что выиграет Муроджон Ахмадалиев (Узб) не очень выгодно, а вот Марлон Тапалес (Фил) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 3.86.

История личных встреч

В профессиональной карьере Муроджон Ахмадалиев (Узб) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Муроджон Ахмадалиев (Узб) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Муроджон Ахмадалиев (Узб) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Муроджон Ахмадалиев (Узб) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Муроджон Ахмадалиев (Узб) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Муроджон Ахмадалиев (Узб) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Марлон Тапалес (Фил) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Марлон Тапалес (Фил) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Марлон Тапалес (Фил), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Марлон Тапалес (Фил) должен быть в хорошей физической форме. Марлон Тапалес (Фил) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Муроджон Ахмадалиев (Узб) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Муроджон Ахмадалиев (Узб) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Муроджон Ахмадалиев (Узб) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Муроджон Ахмадалиев (Узб) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Муроджон Ахмадалиев (Узб) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Муроджон Ахмадалиев (Узб) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Еще десть лет назад Марлон Тапалес (Фил) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Марлон Тапалес (Фил) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Марлон Тапалес (Фил) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Марлон Тапалес (Фил) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Марлон Тапалес (Фил), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Муроджон Ахмадалиев (Узб) – Марлон Тапалес (Фил) 09.04.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Муроджон Ахмадалиев (Узб) и Марлон Тапалес (Фил) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Муроджон Ахмадалиев (Узб) и Марлон Тапалес (Фил) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Муроджон Ахмадалиев (Узб) и Марлон Тапалес (Фил) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Муроджон Ахмадалиев (Узб) и Марлон Тапалес (Фил) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Муроджон Ахмадалиев (Узб) и Марлон Тапалес (Фил), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Муроджон Ахмадалиев (Узб) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Муроджон Ахмадалиев (Узб) в данный момент сильнее, нежели Марлон Тапалес (Фил), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Муроджон Ахмадалиев (Узб)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Муроджон Ахмадалиев (Узб) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Муроджон Ахмадалиев (Узб) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Муроджон Ахмадалиев (Узб) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Муроджон Ахмадалиев (Узб) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Марлон Тапалес (Фил)

Прошлый бой Марлон Тапалес (Фил) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Марлон Тапалес (Фил) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Марлон Тапалес (Фил) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Марлон Тапалес (Фил) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Муроджон Ахмадалиев (Узб) — Марлон Тапалес (Фил). Прогноз и ставки на матч. Бои 09 апреля

На титульный бой Муроджон Ахмадалиев (Узб) — Марлон Тапалес (Фил) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Муроджон Ахмадалиев (Узб) и Марлон Тапалес (Фил), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Муроджон Ахмадалиев (Узб) выиграет бой.

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