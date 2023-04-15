Прогноз на бой Ян Малах (Чех) — Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) 15 апреля

«Ян Малах (Чех)» – «Эбрагим Хоссейнпур (Ирн)». 15.04.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Ян Малах (Чех) проведет 15-го апреля, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Эбрагим Хоссейнпур (Ирн). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 19:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Ян Малах (Чех) — Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) пройдет 15-го апреля, и можно не сомневаться, что в 19:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Ян Малах (Чех) имеет две победы нокаутом, а Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ян Малах (Чех) — Эбрагим Хоссейнпур (Ирн):

победа Ян Малах (Чех) – 0, ничья – 0, победа Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) – 0

Прогноз на матч Ян Малах (Чех) – Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15-го апреля :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Ян Малах (Чех) станет победителем боя. Если выиграет Эбрагим Хоссейнпур (Ирн), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Ян Малах (Чех) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Ян Малах (Чех) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Ян Малах (Чех) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Ян Малах (Чех) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хорошо видно, что перед данным боем Ян Малах (Чех) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Ян Малах (Чех) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Ян Малах (Чех) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Ян Малах (Чех) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Ян Малах (Чех) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Ян Малах (Чех) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В данной весовой категории Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Ян Малах (Чех) – Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) 15.04.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Ян Малах (Чех) и Эбрагим Хоссейнпур (Ирн). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Ян Малах (Чех) и Эбрагим Хоссейнпур (Ирн). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Ян Малах (Чех) и Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Ян Малах (Чех) и Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Ян Малах (Чех) и Эбрагим Хоссейнпур (Ирн), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Ян Малах (Чех) выиграет бой.

Спортивные прогнозисты считают, что Ян Малах (Чех) в данный момент сильнее, нежели Эбрагим Хоссейнпур (Ирн), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Ян Малах (Чех)

Свою самую выдающуюся победу Ян Малах (Чех) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Ян Малах (Чех) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Ян Малах (Чех) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Ян Малах (Чех) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Ян Малах (Чех) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Эбрагим Хоссейнпур (Ирн)

Сейчас Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Ян Малах (Чех) — Эбрагим Хоссейнпур (Ирн). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15-го апреля

В настоящее время Ян Малах (Чех) и Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Ян Малах (Чех) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Ян Малах (Чех) сейчас находится на пике формы, так что Эбрагим Хоссейнпур (Ирн) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Ян Малах (Чех).