Прогноз на бой Джонас Мэгард (Дан) — Густаво Лопес (США) 15 апреля

«Джонас Мэгард (Дан)» – «Густаво Лопес (США)». 15.04.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Джонас Мэгард (Дан) — Густаво Лопес (США) на 15 апреля, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Джонас Мэгард (Дан) и Густаво Лопес (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 21:30.

До 15 апреля осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Джонас Мэгард (Дан) — Густаво Лопес (США). Это будет продолжаться вплоть до 21:30 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джонас Мэгард (Дан) — Густаво Лопес (США):

победа Джонас Мэгард (Дан) – 0, ничья – 0, победа Густаво Лопес (США) – 0

Прогноз на матч Джонас Мэгард (Дан) – Густаво Лопес (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 15 апреля :

Из-за того, что все ставят на то, что Джонас Мэгард (Дан) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Густаво Лопес (США) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Джонас Мэгард (Дан) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Джонас Мэгард (Дан) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Джонас Мэгард (Дан) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Джонас Мэгард (Дан) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Джонас Мэгард (Дан) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Джонас Мэгард (Дан) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Свой пик формы Густаво Лопес (США) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Густаво Лопес (США) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Густаво Лопес (США) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Густаво Лопес (США) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Густаво Лопес (США) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

В каждом своем бою Джонас Мэгард (Дан) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Джонас Мэгард (Дан) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Джонас Мэгард (Дан) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Джонас Мэгард (Дан) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Густаво Лопес (США) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Густаво Лопес (США) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Густаво Лопес (США) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Густаво Лопес (США) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Густаво Лопес (США) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Густаво Лопес (США) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Густаво Лопес (США) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Джонас Мэгард (Дан) – Густаво Лопес (США) 15.04.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Джонас Мэгард (Дан) и Густаво Лопес (США) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Джонас Мэгард (Дан) и Густаво Лопес (США) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Джонас Мэгард (Дан) и Густаво Лопес (США) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Джонас Мэгард (Дан) и Густаво Лопес (США) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Джонас Мэгард (Дан) — Густаво Лопес (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Джонас Мэгард (Дан) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Спортивные прогнозисты считают, что Джонас Мэгард (Дан) в данный момент сильнее, нежели Густаво Лопес (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джонас Мэгард (Дан)

Хотя Джонас Мэгард (Дан) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Джонас Мэгард (Дан) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Джонас Мэгард (Дан) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Джонас Мэгард (Дан) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Джонас Мэгард (Дан) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Густаво Лопес (США)

На сегодняшний день Густаво Лопес (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Густаво Лопес (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Густаво Лопес (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Густаво Лопес (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Джонас Мэгард (Дан) — Густаво Лопес (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 15 апреля

В настоящее время Джонас Мэгард (Дан) и Густаво Лопес (США) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Джонас Мэгард (Дан) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Джонас Мэгард (Дан) и Густаво Лопес (США), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Джонас Мэгард (Дан) выиграет бой.