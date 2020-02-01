Прогноз Бехар/Эскобар — Вайссборн/Санчич (01.02.2020), ставки и коэффициенты

Бехар/Эскобар — Вайссборн/Санчич (01-го февраля 2020 года), ставки и коэффициенты

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Бехар/Эскобар — Вайссборн/Санчич. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Бехар/Эскобар

Так как Бехар/Эскобар в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Вайссборн/Санчич, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 01-го февраля 2020 года. Но, доказать обратное Бехар/Эскобар все же сможет в 23:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 01-го февраля 2020 года откроет его противостояние Бехар/Эскобар - Вайссборн/Санчич. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 23:30 по МСК, то есть до начала игры. Бехар/Эскобар и Вайссборн/Санчич отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Вайссборн/Санчич может гордиться семью победами, а вот Бехар/Эскобар имеет только пять выигранных встреч.В этом сезоне Бехар/Эскобар имеет в своем активе уже большое количество сыгранных матчей, что однозначно говорит о том, что двенадцатая ракетка мира имеет хорошую форму, так как была возможность ее наиграть. Конечно, несмотря на великолепные результаты на предыдущих турнирах, на них не стоит обращать особое внимание, ведь на тех Челленджерах были оппоненты совершенно другого уровня, с которыми можно было легко брать досрочные победы. А так как этот турнир намного престижнее и здесь собрались лучшие ракетки мира, то и проявить себя не так просто. Бехар/Эскобар может радоваться тому, что удалось преодолеть уже четыре этапа, но в последней встрече была очень тяжелая игра, так как первый сет был полностью провален, так что пришлось играть намного осторожнее. Бехар/Эскобар еще имеет сложность с адаптацией к корту, так как ранее почти все сыгранные матчи проходили на другом покрытии.

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Вайссборн/Санчич

Если в начале турнира еще были сомнения, находится ли Вайссборн/Санчич на пике своих возможностей, то после последнего сыгранного матча в этом уже никто не сомневается. Вайссборн/Санчич демонстрирует хорошую концентрацию и полностью отдается игре. Да, это еще не пик формы, но все же Вайссборн/Санчич имеет хороший уровень, ведь победить оппонента, который находится также в десятке сильнейших, да еще и со счетом 3-0, довольно сложно. Вайссборн/Санчич намного моложе нынешнего оппонента, хотя в плане опыта совершенно не уступает. Можно не сомневаться, что Вайссборн/Санчич не станет выкладываться уже в первом сете, а просто станет играть в обороне, чтобы сдержать стартовый натиск соперника. Вайссборн/Санчич будет ждать, когда в четвертом и пятом сете оппонента начнет одолевать усталость и начнут появляться ошибки, вот тогда Вайссборн/Санчич и станет демонстрировать свой стиль и выматывать оппонента. Вайссборн/Санчич умеет играть как на задней линии, так и под сеткой, а опасность представляют не только первая, но и вторая подача, так как получается вариативно играть на приеме.

Челленджер, Бехар/Эскобар — Вайссборн/Санчич

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Бехар/Эскобар — Вайссборн/Санчич (01-го февраля 2020 года), ставки и коэффициенты

Бехар/Эскобар

Вайссборн/Санчич

Сегодня матч Бехар/Эскобар — Вайссборн/Санчич Прогнозы от БК «БалтБет»

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Бехар/Эскобар - Вайссборн/Санчич: ставим на двойные ошибки

СЕГОДНЯ МАТЧ Бехар/Эскобар - Вайссборн/Санчич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Бехар/Эскобар и Вайссборн/Санчич являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Бехар/Эскобар выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Бехар/Эскобар всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Бехар/Эскобар уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Бехар/Эскобар занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Бехар/Эскобар больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Бехар/Эскобар имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.На этом турнире Вайссборн/Санчич играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Вайссборн/Санчич какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Вайссборн/Санчич уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Вайссборн/Санчич много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Вайссборн/Санчич сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Вайссборн/Санчич не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Бехар/Эскобар и Вайссборн/Санчич, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Бехар/Эскобар и Вайссборн/Санчич играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Бехар/Эскобар, и Вайссборн/Санчич неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.Судя по количеству финалов и титулов, которые Бехар/Эскобар имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Бехар/Эскобар и Вайссборн/Санчич отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Вайссборн/Санчич в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Бехар/Эскобар превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Вайссборн/Санчич сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Бехар/Эскобар гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Бехар/Эскобар и Вайссборн/Санчич. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Бехар/Эскобар и для Вайссборн/Санчич, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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