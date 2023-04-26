Прогноз на бой Шу Уцуки (Япо) — Сюма Накадзато (Япо) 26.04.2023

«Шу Уцуки (Япо)» – «Сюма Накадзато (Япо)». 26.04.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 26-го апреля 2023 года должен состояться бой Шу Уцуки (Япо) — Сюма Накадзато (Япо), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 11:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Шу Уцуки (Япо) и Сюма Накадзато (Япо) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

В 11:30 по московскому времени Шу Уцуки (Япо) и Сюма Накадзато (Япо) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 26-го апреля 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Шу Уцуки (Япо) и Сюма Накадзато (Япо) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Шу Уцуки (Япо).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Шу Уцуки (Япо) — Сюма Накадзато (Япо):

победа Шу Уцуки (Япо) – 1.07, ничья – 28, победа Сюма Накадзато (Япо) – 9.5

Прогноз на матч Шу Уцуки (Япо) – Сюма Накадзато (Япо) Бои, титульный бой, 26-го апреля 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Шу Уцуки (Япо) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.07. А котировка на то, что Сюма Накадзато (Япо) будет сильнее повысилась до 9.5.

История личных встреч

В профессиональной карьере Шу Уцуки (Япо) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Шу Уцуки (Япо) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Шу Уцуки (Япо) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Шу Уцуки (Япо) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Шу Уцуки (Япо) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Шу Уцуки (Япо) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Сюма Накадзато (Япо) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Сюма Накадзато (Япо) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Сюма Накадзато (Япо) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Сюма Накадзато (Япо) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Сюма Накадзато (Япо) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Хорошо видно, что перед данным боем Шу Уцуки (Япо) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Шу Уцуки (Япо) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Шу Уцуки (Япо) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Шу Уцуки (Япо) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Шу Уцуки (Япо) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Шу Уцуки (Япо) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Сюма Накадзато (Япо) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Сюма Накадзато (Япо) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Сюма Накадзато (Япо) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Сюма Накадзато (Япо) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Шу Уцуки (Япо) – Сюма Накадзато (Япо) 26.04.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Шу Уцуки (Япо) и Сюма Накадзато (Япо). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Шу Уцуки (Япо) и Сюма Накадзато (Япо). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Шу Уцуки (Япо) и Сюма Накадзато (Япо) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Шу Уцуки (Япо) и Сюма Накадзато (Япо) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Шу Уцуки (Япо) сейчас находится на пике формы, так что Сюма Накадзато (Япо) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Шу Уцуки (Япо).

На чемпионский бой Шу Уцуки (Япо) — Сюма Накадзато (Япо) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Сюма Накадзато (Япо), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Шу Уцуки (Япо)

На самом деле Шу Уцуки (Япо) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Шу Уцуки (Япо) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Шу Уцуки (Япо) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Шу Уцуки (Япо) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Шу Уцуки (Япо) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Сюма Накадзато (Япо)

Никаких высот Сюма Накадзато (Япо) в профессиональной карьере не достиг, ведь стать чемпионом получалось только на Олимпиаде. Но, если многие олимпийские чемпионы, пришедшие из любительского бокса, отличаются хорошей техникой, то Сюма Накадзато (Япо) этим похвастаться не может, так как особой техникой не владеет. Спортсмен просто отличается выносливостью, много работает на ринге и обладает неплохим ударом. В профессиональном спорте боец одержал двадцать побед, из них пятнадцать нокаутом, а также было одно поражение. Большого опыта Сюма Накадзато (Япо) не имеет, ведь большинство соперников были довольно низкого уровня, так что вряд ли в этом бою получится доминировать. Скорее всего, придется сдерживать атаки оппонента, а вот толково обороняться Сюма Накадзато (Япо) не умеет, так что просто сможет выстоять на ногах до тех пор, пока выдержит.

Шу Уцуки (Япо) — Сюма Накадзато (Япо). Прогноз и ставки на матч. Бои 26-го апреля 2023 года

Несмотря на то, что Шу Уцуки (Япо) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Сюма Накадзато (Япо) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Шу Уцуки (Япо) и Сюма Накадзато (Япо), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Шу Уцуки (Япо) выиграет с помощью нокаута.

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