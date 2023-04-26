Аль Раян — Аль Шамал Доха: команды сделают акцент на атаку

Прогноз Аль Раян — Аль Шамал Доха (27 апреля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Аль Раян — Аль Шамал Доха 27 апреля

27 апреля в 17:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Катара, в котором на своей площадке местный клуб Аль Раян примет соперника по национальному первенству Аль Шамал Доха.



27 апреля снова возобновляются матчи престижного баскетбольного турнира, и первым поединком будет Аль Раян – Аль Шамал Доха, который начнется в 17:30 по МСК. Встречаются принципиальные соперники, которые представляют один регион, так что каждый год они играют между собой по несколько матчей. В прошлом году баскетболисты клуба Аль Раян были в гораздо лучшей форме, так что сумели выиграть все личные встречи.



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В 17:30 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Аль Раян и Аль Шамал Доха. Организаторы турнира собираются провести данную игру 27 апреля. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Аль Шамал Доха. Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Аль Раян, выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Аль Раян

Многие игроки нападения на прошлой неделе покинули лазарет, так что можно не сомневаться, что в этом поединке баскетбольный клуб Аль Раян отойдет от оборонительной схемы и начнет демонстрировать более атакующую игру. Тем более, что команда будет играть у себя дома, а болельщики будут постоянно гнать баскетболистов вперед. В последних двух домашних матчах баскетбольный клуб Аль Раян проиграл, так что все уже заждались победы в родных стенах. Очки нужны команде еще и из-за турнирного положения, ведь Аль Раян занимает девятую строчку и всего в шаге от зоны плей-офф. В последнем матче, который проходил в гостях, команда продемонстрировала хорошую форму и сумела одержать уверенную победу с разницей в десять очков, причем главный тренер даже не использовал некоторых лидеров. У хозяев травмирован только легкий нападающий, но у команды на этой позиции достаточно опытных баскетболистов.



Аль Шамал Доха

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Аль Шамал Доха сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Аль Шамал Доха проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Аль Шамал Доха травмированы только игроки глубокого резерва.

Аль Раян — Аль Шамал Доха. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Аль Раян — Аль Шамал Доха, несмотря на то, что он должен пройти только 27 апреля. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 17:30 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Аль Раян одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Прогноз и ставка на матч Аль Раян — Аль Шамал Доха 27 апреля

Аль Раян

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Аль Раян начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Аль Шамал Доха

В прошлом месяце баскетбольный клуб Аль Шамал Доха играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Аль Шамал Доха надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Аль Раян — Аль Шамал Доха Прогнозы от БК «БалтБет»

На 27 апреля можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Аль Раян — Аль Шамал Доха, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 17:30 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Аль Раян — Аль Шамал Доха: команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне у баскетбольного клуба Аль Раян подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Аль Раян и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Аль Раян еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Аль Раян сыграет в конкретном матче.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Аль Шамал Доха полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Аль Шамал Доха может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Аль Шамал Доха выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

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В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Аль Раян просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Аль Раян совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Аль Раян выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Аль Шамал Доха показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Аль Шамал Доха получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Аль Шамал Доха сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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