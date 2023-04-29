Прогноз на бой Ютака Сайто (Япо) — Рэн Хирамото (Япо) 29-го апреля 2023 года

«Ютака Сайто (Япо)» – «Рэн Хирамото (Япо)». 29.04.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Ютака Сайто (Япо) — Рэн Хирамото (Япо) на 29.04.2023, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Ютака Сайто (Япо) и Рэн Хирамото (Япо) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 08:00.

Сейчас Ютака Сайто (Япо) обладает несколькими чемпионскими титулами и 29.04.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Рэн Хирамото (Япо), так что вряд ли в 08:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Ютака Сайто (Япо) — Рэн Хирамото (Япо):

победа Ютака Сайто (Япо) – 0, ничья – 0, победа Рэн Хирамото (Япо) – 0

Прогноз на матч Ютака Сайто (Япо) – Рэн Хирамото (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 29.04.2023 :

Так как Ютака Сайто (Япо) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Рэн Хирамото (Япо) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

В свои 32 года Ютака Сайто (Япо) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Ютака Сайто (Япо) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Ютака Сайто (Япо) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Ютака Сайто (Япо) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Ютака Сайто (Япо) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Рэн Хирамото (Япо) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Рэн Хирамото (Япо) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Рэн Хирамото (Япо) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Рэн Хирамото (Япо) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Рэн Хирамото (Япо) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Ютака Сайто (Япо) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Ютака Сайто (Япо) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Ютака Сайто (Япо) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Ютака Сайто (Япо) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Ютака Сайто (Япо) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Рэн Хирамото (Япо) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Рэн Хирамото (Япо) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Рэн Хирамото (Япо) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Рэн Хирамото (Япо) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Рэн Хирамото (Япо), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Ютака Сайто (Япо) – Рэн Хирамото (Япо) 29.04.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Ютака Сайто (Япо) и Рэн Хирамото (Япо). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Ютака Сайто (Япо) и Рэн Хирамото (Япо) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Ютака Сайто (Япо) и Рэн Хирамото (Япо). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Ютака Сайто (Япо) и Рэн Хирамото (Япо) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Ютака Сайто (Япо) и Рэн Хирамото (Япо) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Ютака Сайто (Япо) — Рэн Хирамото (Япо) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Ютака Сайто (Япо) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Ютака Сайто (Япо) и Рэн Хирамото (Япо), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Рэн Хирамото (Япо) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Ютака Сайто (Япо)

Так как Ютака Сайто (Япо) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Ютака Сайто (Япо) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Ютака Сайто (Япо) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Ютака Сайто (Япо) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Рэн Хирамото (Япо)

Уже несколько лет Рэн Хирамото (Япо) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Рэн Хирамото (Япо) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Рэн Хирамото (Япо) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Ютака Сайто (Япо) — Рэн Хирамото (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 29.04.2023

Никто не сомневается, что Ютака Сайто (Япо) намного сильнее, чем Рэн Хирамото (Япо), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Ютака Сайто (Япо) будет намного сильнее, чем Рэн Хирамото (Япо), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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