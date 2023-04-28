Прогноз на бой Диего Де Ла Хойя (Мек) — Виктор Моралес младший (США) 30-го апреля 2023 года

«Диего Де Ла Хойя (Мек)» – «Виктор Моралес младший (США)». 30.04.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 30-го апреля состоится интересный поединок Диего Де Ла Хойя (Мек) — Виктор Моралес младший (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 03:30 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 30-го апреля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Диего Де Ла Хойя (Мек) — Виктор Моралес младший (США). По Москве начало данного поединка будет в 03:30, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Диего Де Ла Хойя (Мек) — Виктор Моралес младший (США):

победа Диего Де Ла Хойя (Мек) – 1.425, ничья – 23, победа Виктор Моралес младший (США) – 3.056

Прогноз на матч Диего Де Ла Хойя (Мек) – Виктор Моралес младший (США) Бои, титульный бой, 30-го апреля :

Из-за того, что все ставят на то, что Диего Де Ла Хойя (Мек) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.425. А котировка на то, что Виктор Моралес младший (США) будет сильнее повысилась до 3.056.

История личных встреч

На данный момент Диего Де Ла Хойя (Мек) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Диего Де Ла Хойя (Мек) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Диего Де Ла Хойя (Мек) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Диего Де Ла Хойя (Мек) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Виктор Моралес младший (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Виктор Моралес младший (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Виктор Моралес младший (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Виктор Моралес младший (США) должен быть в хорошей физической форме. Виктор Моралес младший (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Хорошо видно, что перед данным боем Диего Де Ла Хойя (Мек) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Диего Де Ла Хойя (Мек) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Диего Де Ла Хойя (Мек) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Диего Де Ла Хойя (Мек) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Диего Де Ла Хойя (Мек) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Диего Де Ла Хойя (Мек) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

В своей карьере Виктор Моралес младший (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Виктор Моралес младший (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Виктор Моралес младший (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Виктор Моралес младший (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Диего Де Ла Хойя (Мек) – Виктор Моралес младший (США) 30.04.23

Появление на ринге таких бойцов, как Диего Де Ла Хойя (Мек) и Виктор Моралес младший (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Диего Де Ла Хойя (Мек) и Виктор Моралес младший (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Диего Де Ла Хойя (Мек) и Виктор Моралес младший (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Диего Де Ла Хойя (Мек) и Виктор Моралес младший (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Диего Де Ла Хойя (Мек) и Виктор Моралес младший (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Диего Де Ла Хойя (Мек) — Виктор Моралес младший (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Диего Де Ла Хойя (Мек) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Диего Де Ла Хойя (Мек) и Виктор Моралес младший (США), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Виктор Моралес младший (США) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Диего Де Ла Хойя (Мек)

На самом деле Диего Де Ла Хойя (Мек) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Диего Де Ла Хойя (Мек) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Диего Де Ла Хойя (Мек) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Диего Де Ла Хойя (Мек) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Диего Де Ла Хойя (Мек) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Виктор Моралес младший (США)

Прошлый бой Виктор Моралес младший (США) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Виктор Моралес младший (США) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Виктор Моралес младший (США) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Виктор Моралес младший (США) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Диего Де Ла Хойя (Мек) — Виктор Моралес младший (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 30-го апреля

Несмотря на то, что Диего Де Ла Хойя (Мек) считается у букмекеров очевидным фаворитом данного боя, спортивные эксперты все же считают, что Виктор Моралес младший (США) не настолько плох, так что выстоит первые шесть раундов.

Статистика и личные встречи

По мнению спортивных экспертов, бой Диего Де Ла Хойя (Мек) — Виктор Моралес младший (США) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Диего Де Ла Хойя (Мек) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

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