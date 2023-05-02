Прогноз Феникс — Пелистер (03-го мая), ставки и коэффициенты

Феникс — Пелистер. Прогноз, ставки на матч. Чемпионат Северной Македонии (03.05.23)

03-го мая в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Северной Македонии, в котором на своей площадке местный клуб Феникс примет соперника по национальному первенству Пелистер.



Несмотря на то, что баскетбольный матч Феникс – Пелистер запланирован только на 03-го мая, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 17:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



Феникс — Пелистер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Феникс намерены 03-го мая поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Пелистер. Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 17:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Феникс

На этот матч баскетболисты клуба Феникс выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Феникс лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Феникс не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Пелистер

Уже три недели баскетбольный клуб Пелистер выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Пелистер удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Пелистер одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Феникс — Пелистер, запланированного на 03-го мая. На площадке игроки обеих команд появятся в 17:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Феникс и Пелистер предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Феникс.



Феникс — Пелистер. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.05.23)

Феникс

Сейчас баскетбольный клуб Феникс демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Феникс играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Феникс вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Пелистер

Два года назад баскетбольный клуб Пелистер доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Пелистер играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Феникс — Пелистер Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Феникс — Пелистер, который должен пройти 03-го мая в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 17:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Феникс в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Феникс — Пелистер: хозяева докажут превосходство над соперником

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Феникс провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Феникс показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Феникс и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Пелистер все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Пелистер также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Пелистер продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Феникс — Пелистер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Феникс является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Феникс проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Феникс нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Пелистер сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Пелистер идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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