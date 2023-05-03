Фалько КС Сомбатхей — Залакерамия-ЗТЕ КК. Прогноз, ставки на матч(03.05.23)

Прогноз Фалько КС Сомбатхей — Залакерамия-ЗТЕ КК (03-го мая), ставки и коэффициенты

Фалько КС Сомбатхей — Залакерамия-ЗТЕ КК (03-го мая 2023 года), ставки и коэффициенты

03-го мая 2023 года в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Венгрии, в котором на своей площадке местный клуб Фалько КС Сомбатхей примет соперника по национальному первенству Залакерамия-ЗТЕ КК.



В последней встрече баскетбольных клубов Фалько КС Сомбатхей и Залакерамия-ЗТЕ КК сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 03-го мая 2023 года попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 19:00 по МСК.



Фалько КС Сомбатхей — Залакерамия-ЗТЕ КК. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Фалько КС Сомбатхей возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Залакерамия-ЗТЕ КК. Данный поединок будет сыгран 03-го мая 2023 года, а по московскому времени его начало состоится в 19:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Залакерамия-ЗТЕ КК лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Фалько КС Сомбатхей

Сейчас баскетбольный клуб Фалько КС Сомбатхей демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Фалько КС Сомбатхей демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Залакерамия-ЗТЕ КК

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Залакерамия-ЗТЕ КК понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Залакерамия-ЗТЕ КК выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Залакерамия-ЗТЕ КК сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Фалько КС Сомбатхей — Залакерамия-ЗТЕ КК. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 03-го мая 2023 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Фалько КС Сомбатхей — Залакерамия-ЗТЕ КК, так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 19:00 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Фалько КС Сомбатхей — Залакерамия-ЗТЕ КК. Прогноз, ставки на матч(03.05.23)

Фалько КС Сомбатхей

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Фалько КС Сомбатхей начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Залакерамия-ЗТЕ КК

Два года назад баскетбольный клуб Залакерамия-ЗТЕ КК доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Залакерамия-ЗТЕ КК играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Фалько КС Сомбатхей — Залакерамия-ЗТЕ КК Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Фалько КС Сомбатхей — Залакерамия-ЗТЕ КК, который должен пройти 03-го мая 2023 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 19:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Фалько КС Сомбатхей в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Фалько КС Сомбатхей — Залакерамия-ЗТЕ КК: в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб Фалько КС Сомбатхей проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Фалько КС Сомбатхей позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Фалько КС Сомбатхей играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Фалько КС Сомбатхей сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Недавно у баскетбольного клуба Залакерамия-ЗТЕ КК был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Залакерамия-ЗТЕ КК выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Залакерамия-ЗТЕ КК немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фалько КС Сомбатхей — Залакерамия-ЗТЕ КК. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Фалько КС Сомбатхей уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Фалько КС Сомбатхей пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Фалько КС Сомбатхей составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

Три года назад у баскетбольного клуба Залакерамия-ЗТЕ КК сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Залакерамия-ЗТЕ КК идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

http://evolvegame.ru/cat4-648444-basketbolnaya-akademiya-limburg-lezh-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-basketbol-03-05-23/