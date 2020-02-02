Прогноз Оже-Альясим/Шаповалов — Ройер/Текэу (03-го февраля), ставки и коэффициенты

Оже-Альясим/Шаповалов — Ройер/Текэу. Прогноз, ставки на матч (03.02.20)

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Оже-Альясим/Шаповалов — Ройер/Текэу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Оже-Альясим/Шаповалов

Теннисное противостояние Оже-Альясим/Шаповалов - Ройер/Текэу пройдет в рамках следующего раунда престижного международного турнира, так что согласно календарю организаторов, он состоится 03-го февраля. Благодаря букмекерским конторам и их линии уже известно, что игра стартует в 12:00 по МСК. В статистике личных встреч, насчитывающей пять поединков, Оже-Альясим/Шаповалов является лидером, одержав четыре победы и лишь один раз потерпев поражение.В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 03-го февраля, так что в разделе тенниса можно найти поединок Оже-Альясим/Шаповалов - Ройер/Текэу. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 12:00 по Москве, пока не начался поединок. Оже-Альясим/Шаповалов и Ройер/Текэу еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.Оже-Альясим/Шаповалов, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Оже-Альясим/Шаповалов может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Оже-Альясим/Шаповалов входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Оже-Альясим/Шаповалов еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Оже-Альясим/Шаповалов сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.

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Ройер/Текэу

Прошлый сезон прошел на очень хорошем уровне, ведь начинался он во второй сотне международного теннисного рейтинга, а вот под конец удалось подняться даже на 65-ю строчку. Болельщики надеются, что Ройер/Текэу в этом году сыграет еще лучше, так что успешные результаты будут подкреплены выигранными турнирами. В первых двух турнирах дойти до финала не получилось, так как в первом был вылет в четвертьфинале, а во втором уже на первой стадии. Но, это было связано со слабой формой в начале сезона, а сейчас Ройер/Текэу уже демонстрирует лучший уровень. На данном турнире было уже три победы, причем в этих поединках был проигран всего один сет. Все матчи в этом сезоне проходили на харде, так что Ройер/Текэу уже хорошо чувствует покрытие и постарается сыграть в максимально быстром стиле. Ройер/Текэу обладает очень сильной подачей, а также высокой скоростью, а также один из главных молодых талантов большого тенниса любит постоянно менять ритм игры.

Оже-Альясим/Шаповалов — Ройер/Текэу. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Оже-Альясим/Шаповалов — Ройер/Текэу (03-го февраля), ставки и коэффициенты

Оже-Альясим/Шаповалов

Ройер/Текэу

Сегодня матч Оже-Альясим/Шаповалов — Ройер/Текэу Прогнозы от БК «БалтБет»

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Оже-Альясим/Шаповалов - Ройер/Текэу: кто пройдет в следующий раунд?

СЕГОДНЯ МАТЧ Оже-Альясим/Шаповалов - Ройер/Текэу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Оже-Альясим/Шаповалов и Ройер/Текэу являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.К данному турниру Оже-Альясим/Шаповалов подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Оже-Альясим/Шаповалов находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Оже-Альясим/Шаповалов не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Оже-Альясим/Шаповалов старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Оже-Альясим/Шаповалов демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.В этом сезоне Ройер/Текэу действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Ройер/Текэу обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Ройер/Текэу не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Ройер/Текэу не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Ройер/Текэу имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Оже-Альясим/Шаповалов и Ройер/Текэу. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.Судя по количеству финалов и титулов, которые Оже-Альясим/Шаповалов имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Оже-Альясим/Шаповалов и Ройер/Текэу отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Ройер/Текэу в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Оже-Альясим/Шаповалов превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Ройер/Текэу сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Оже-Альясим/Шаповалов гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Оже-Альясим/Шаповалов и Ройер/Текэу, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-236190-prognoz-na-match-centrum-tigers-gimle-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-02-02-20/