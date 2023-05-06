Прогноз на бой Сомбат Банчамек (Таи) — Рукия Анпо (Япо) 06 мая

«Сомбат Банчамек (Таи)» – «Рукия Анпо (Япо)». 06.05.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 06-го мая 2023 года должен состояться бой Сомбат Банчамек (Таи) — Рукия Анпо (Япо), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 07:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Сомбат Банчамек (Таи) и Рукия Анпо (Япо) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Сомбат Банчамек (Таи) — Рукия Анпо (Япо) пройдет 06-го мая 2023 года, и можно не сомневаться, что в 07:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Сомбат Банчамек (Таи) имеет две победы нокаутом, а Рукия Анпо (Япо) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сомбат Банчамек (Таи) — Рукия Анпо (Япо):

победа Сомбат Банчамек (Таи) – 0, ничья – 0, победа Рукия Анпо (Япо) – 0

Прогноз на матч Сомбат Банчамек (Таи) – Рукия Анпо (Япо) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 06-го мая 2023 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Сомбат Банчамек (Таи) не очень выгодно, а вот Рукия Анпо (Япо) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Сомбат Банчамек (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Сомбат Банчамек (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Сомбат Банчамек (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Сомбат Банчамек (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Сомбат Банчамек (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Рукия Анпо (Япо) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Рукия Анпо (Япо) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Рукия Анпо (Япо) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Рукия Анпо (Япо) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Рукия Анпо (Япо) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Сомбат Банчамек (Таи) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Сомбат Банчамек (Таи) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Сомбат Банчамек (Таи) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Сомбат Банчамек (Таи) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Сомбат Банчамек (Таи) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Сомбат Банчамек (Таи) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

В своей карьере Рукия Анпо (Япо) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Рукия Анпо (Япо) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Рукия Анпо (Япо) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Рукия Анпо (Япо) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Сомбат Банчамек (Таи) – Рукия Анпо (Япо) 06.05.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Сомбат Банчамек (Таи) и Рукия Анпо (Япо), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Сомбат Банчамек (Таи) и Рукия Анпо (Япо) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Сомбат Банчамек (Таи) и Рукия Анпо (Япо) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Сомбат Банчамек (Таи) и Рукия Анпо (Япо) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Сомбат Банчамек (Таи) и Рукия Анпо (Япо), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Сомбат Банчамек (Таи) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Сомбат Банчамек (Таи) в данный момент сильнее, нежели Рукия Анпо (Япо), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Сомбат Банчамек (Таи)

Как бы Сомбат Банчамек (Таи) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Сомбат Банчамек (Таи) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Сомбат Банчамек (Таи) дрался на ринге только с представителями своей страны. Сомбат Банчамек (Таи) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Сомбат Банчамек (Таи) совершенно не работает над собственной защитой.

Рукия Анпо (Япо)

В своей карьере Рукия Анпо (Япо) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Рукия Анпо (Япо) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Рукия Анпо (Япо) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Рукия Анпо (Япо) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Сомбат Банчамек (Таи) — Рукия Анпо (Япо). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 06-го мая 2023 года

Так как Сомбат Банчамек (Таи) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Рукия Анпо (Япо).

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Сомбат Банчамек (Таи) и Рукия Анпо (Япо), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Сомбат Банчамек (Таи) выиграет бой.

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