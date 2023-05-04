Прогноз на бой Сергей Лубкович (Рос) — Вадим Лубсанов (Рос) 06.05.2023

«Сергей Лубкович (Рос)» – «Вадим Лубсанов (Рос)». 06.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 06.05.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Сергей Лубкович (Рос) — Вадим Лубсанов (Рос). На ринге его участники появятся в 16:10 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Сергей Лубкович (Рос) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 06.05.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Сергей Лубкович (Рос) — Вадим Лубсанов (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 16:10 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сергей Лубкович (Рос) — Вадим Лубсанов (Рос):

победа Сергей Лубкович (Рос) – 1.12, ничья – 16, победа Вадим Лубсанов (Рос) – 8.4

Прогноз на матч Сергей Лубкович (Рос) – Вадим Лубсанов (Рос) Бои, титульный бой, 06.05.2023 :

Ставки по коэффициенту 1.12 окажутся выигрышными, если Сергей Лубкович (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Вадим Лубсанов (Рос), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 8.4.

История личных встреч

В свои 32 года Сергей Лубкович (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Сергей Лубкович (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Сергей Лубкович (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Сергей Лубкович (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Сергей Лубкович (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Вадим Лубсанов (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Вадим Лубсанов (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Вадим Лубсанов (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Вадим Лубсанов (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Вадим Лубсанов (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Сергей Лубкович (Рос) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Сергей Лубкович (Рос) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Сергей Лубкович (Рос) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Сергей Лубкович (Рос) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Вадим Лубсанов (Рос) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Вадим Лубсанов (Рос) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Вадим Лубсанов (Рос) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Вадим Лубсанов (Рос) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Вадим Лубсанов (Рос) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Сергей Лубкович (Рос) – Вадим Лубсанов (Рос) 06.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Сергей Лубкович (Рос) и Вадим Лубсанов (Рос). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Сергей Лубкович (Рос) и Вадим Лубсанов (Рос) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Сергей Лубкович (Рос) и Вадим Лубсанов (Рос) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Сергей Лубкович (Рос) — Вадим Лубсанов (Рос) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Сергей Лубкович (Рос) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Титульный бой Сергей Лубкович (Рос) — Вадим Лубсанов (Рос) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Вадим Лубсанов (Рос) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Сергей Лубкович (Рос)

Так как Сергей Лубкович (Рос) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Сергей Лубкович (Рос) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Сергей Лубкович (Рос) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Сергей Лубкович (Рос) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Вадим Лубсанов (Рос)

В данный момент Вадим Лубсанов (Рос) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Вадим Лубсанов (Рос) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Вадим Лубсанов (Рос) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Вадим Лубсанов (Рос) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Сергей Лубкович (Рос) — Вадим Лубсанов (Рос). Прогноз и ставки на матч. Бои 06.05.2023

Так как Сергей Лубкович (Рос) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Вадим Лубсанов (Рос).

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Сергей Лубкович (Рос) будет намного сильнее, чем Вадим Лубсанов (Рос), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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