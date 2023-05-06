Прогноз на бой Бенджамин Уиттакер (Вел) — Джордан Грант (Шот) 06-го мая

«Бенджамин Уиттакер (Вел)» – «Джордан Грант (Шот)». 06.05.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 06.05.2023 должен состояться бой Бенджамин Уиттакер (Вел) — Джордан Грант (Шот), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 23:30 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Бенджамин Уиттакер (Вел) и Джордан Грант (Шот) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Сейчас Бенджамин Уиттакер (Вел) обладает несколькими чемпионскими титулами и 06.05.2023 предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Джордан Грант (Шот), так что вряд ли в 23:30 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бенджамин Уиттакер (Вел) — Джордан Грант (Шот):

победа Бенджамин Уиттакер (Вел) – 0, ничья – 0, победа Джордан Грант (Шот) – 0

Прогноз на матч Бенджамин Уиттакер (Вел) – Джордан Грант (Шот) Бои, титульный бой, 06.05.2023 :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Бенджамин Уиттакер (Вел) не очень выгодно, а вот Джордан Грант (Шот) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Бенджамин Уиттакер (Вел) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Бенджамин Уиттакер (Вел) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Бенджамин Уиттакер (Вел) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Бенджамин Уиттакер (Вел) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Бенджамин Уиттакер (Вел) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Джордан Грант (Шот) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Джордан Грант (Шот) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Джордан Грант (Шот), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Джордан Грант (Шот) должен быть в хорошей физической форме. Джордан Грант (Шот) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В каждом своем бою Бенджамин Уиттакер (Вел) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Бенджамин Уиттакер (Вел) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Бенджамин Уиттакер (Вел) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Бенджамин Уиттакер (Вел) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В этом году Джордан Грант (Шот) отпразднует свой 38-й день рожденья, так что это довольно возрастной боец, и даже удивляет, почему он раньше не завершил карьеру. Свой последний бой Джордан Грант (Шот) проиграл, потеряв шанс стать главным претендентом на титульный бой за звание чемпиона. Если же Джордан Грант (Шот) проиграет и этот поединок, то шансов побороться за пояс уже не будет, так что ветеран уже сможет со спокойной совестью вешать перчатки на гвоздь. Джордан Грант (Шот) обладает мощным ударом с правой, но все же скорости спортсмену явно не хватает, так что сейчас Джордан Грант (Шот) намного медленнее передвигается по рингу, чем это было еще несколько лет назад. К тому же, Джордан Грант (Шот) точно не сможет выдержать двенадцать раундов, так что придется вести намного агрессивней бой, чтобы постараться его завершить досрочно. В плане физических параметров Джордан Грант (Шот) превосходит соперника, но все же боец сможет выиграть только в том случае, если получится хорошо попасть по противнику.

Бенджамин Уиттакер (Вел) – Джордан Грант (Шот) 06.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Бенджамин Уиттакер (Вел) и Джордан Грант (Шот). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Бенджамин Уиттакер (Вел) и Джордан Грант (Шот) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Бенджамин Уиттакер (Вел) и Джордан Грант (Шот) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Бенджамин Уиттакер (Вел) сейчас находится на пике формы, так что Джордан Грант (Шот) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Бенджамин Уиттакер (Вел).

На чемпионский бой Бенджамин Уиттакер (Вел) — Джордан Грант (Шот) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Джордан Грант (Шот), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Бенджамин Уиттакер (Вел)

Как бы Бенджамин Уиттакер (Вел) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Бенджамин Уиттакер (Вел) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Бенджамин Уиттакер (Вел) дрался на ринге только с представителями своей страны. Бенджамин Уиттакер (Вел) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Бенджамин Уиттакер (Вел) совершенно не работает над собственной защитой.

Джордан Грант (Шот)

Последний раз Джордан Грант (Шот) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Джордан Грант (Шот) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Джордан Грант (Шот) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Джордан Грант (Шот) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Джордан Грант (Шот)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Джордан Грант (Шот) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Бенджамин Уиттакер (Вел) — Джордан Грант (Шот). Прогноз и ставки на матч. Бои 06.05.2023

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Бенджамин Уиттакер (Вел) — Джордан Грант (Шот) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Бенджамин Уиттакер (Вел) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Бенджамин Уиттакер (Вел) сейчас находится на пике формы, так что Джордан Грант (Шот) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Бенджамин Уиттакер (Вел).

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