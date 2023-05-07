Прогноз на бой Абилхан Аманкул (Каз) — Фабиан Риос (Мек) 07-го мая

«Абилхан Аманкул (Каз)» – «Фабиан Риос (Мек)». 07.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 07-го мая 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Абилхан Аманкул (Каз) — Фабиан Риос (Мек). На ринге его участники появятся в 00:01 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Абилхан Аманкул (Каз) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 07-го мая 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Абилхан Аманкул (Каз) — Фабиан Риос (Мек). По Москве начало данного поединка будет в 00:01, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Абилхан Аманкул (Каз) — Фабиан Риос (Мек):

победа Абилхан Аманкул (Каз) – 1.01, ничья – 24, победа Фабиан Риос (Мек) – 22

Прогноз на матч Абилхан Аманкул (Каз) – Фабиан Риос (Мек) Бои, титульный бой, 07-го мая 2023 года :

Ставки по коэффициенту 1.01 окажутся выигрышными, если Абилхан Аманкул (Каз) станет победителем боя. Если выиграет Фабиан Риос (Мек), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 22.

История личных встреч

В профессиональной карьере Абилхан Аманкул (Каз) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Абилхан Аманкул (Каз) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Абилхан Аманкул (Каз) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Абилхан Аманкул (Каз) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Абилхан Аманкул (Каз) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Абилхан Аманкул (Каз) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Фабиан Риос (Мек) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Фабиан Риос (Мек) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Фабиан Риос (Мек) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Фабиан Риос (Мек) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Фабиан Риос (Мек) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В каждом своем бою Абилхан Аманкул (Каз) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Абилхан Аманкул (Каз) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Абилхан Аманкул (Каз) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Абилхан Аманкул (Каз) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В своей карьере Фабиан Риос (Мек) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Фабиан Риос (Мек) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Фабиан Риос (Мек) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Фабиан Риос (Мек) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Абилхан Аманкул (Каз) – Фабиан Риос (Мек) 07.05.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Абилхан Аманкул (Каз) и Фабиан Риос (Мек). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Абилхан Аманкул (Каз) и Фабиан Риос (Мек). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Абилхан Аманкул (Каз) и Фабиан Риос (Мек) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Абилхан Аманкул (Каз) и Фабиан Риос (Мек) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Абилхан Аманкул (Каз) является очевидным фаворитом, ведь Фабиан Риос (Мек) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Абилхан Аманкул (Каз) в данный момент сильнее, нежели Фабиан Риос (Мек), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Абилхан Аманкул (Каз)

На самом деле Абилхан Аманкул (Каз) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Абилхан Аманкул (Каз) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Абилхан Аманкул (Каз) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Абилхан Аманкул (Каз) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Абилхан Аманкул (Каз) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Фабиан Риос (Мек)

На сегодняшний день Фабиан Риос (Мек) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Фабиан Риос (Мек) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Фабиан Риос (Мек) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Фабиан Риос (Мек) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Абилхан Аманкул (Каз) — Фабиан Риос (Мек). Прогноз и ставки на матч. Бои 07-го мая 2023 года

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Абилхан Аманкул (Каз) — Фабиан Риос (Мек) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Абилхан Аманкул (Каз) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Абилхан Аманкул (Каз) — Фабиан Риос (Мек) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Абилхан Аманкул (Каз) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

http://evolvegame.ru/cat3-649558-prognoz-na-match-sk-rasta-hagen-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-05-05-23/

http://rockaluga.ru/cat4-911289-uayt-star-voluve-zhen-mehelen-zhen-prognoz-specialista-05-05-23/