Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Таллерес де Тафи Виейо. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.05.23)

Прогноз Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Таллерес де Тафи Виейо (09 мая), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Таллерес де Тафи Виейо 09 мая

09 мая в 04:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Аргентины, в котором на своей площадке местный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман примет соперника по национальному первенству Таллерес де Тафи Виейо.



В последней встрече баскетбольных клубов Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман и Таллерес де Тафи Виейо сильнее были гости данного матча, которые выиграли с преимуществом лишь в одно очко. Так что, хозяева на этот раз постараются сыграть сильнее и 09 мая попробуют порадовать болельщиков победой. Старт матча намечается на 04:00 по МСК.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Таллерес де Тафи Виейо:

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Таллерес де Тафи Виейо. Данный поединок будет сыгран 09 мая, а по московскому времени его начало состоится в 04:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Таллерес де Тафи Виейо лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман

В межсезонье ряды баскетбольного клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Таллерес де Тафи Виейо

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Таллерес де Тафи Виейо пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Таллерес де Тафи Виейо сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Таллерес де Тафи Виейо. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Таллерес де Тафи Виейо, запланированного на 09 мая. На площадке игроки обеих команд появятся в 04:00 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман и Таллерес де Тафи Виейо предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман.



Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Таллерес де Тафи Виейо. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.05.23)

Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Таллерес де Тафи Виейо

Два года назад баскетбольный клуб Таллерес де Тафи Виейо доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Таллерес де Тафи Виейо играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Таллерес де Тафи Виейо Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 09 мая сыграет матч против БК Таллерес де Тафи Виейо. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 04:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Таллерес де Тафи Виейо: единоборств будет много, набранных очков — нет

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Таллерес де Тафи Виейо полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Таллерес де Тафи Виейо может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Таллерес де Тафи Виейо выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман — Таллерес де Тафи Виейо. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Бельграно Калтурал и Депортиво де Тукуман нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

Три года назад у баскетбольного клуба Таллерес де Тафи Виейо сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Таллерес де Тафи Виейо идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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