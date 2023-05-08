Берекоеха/Гурьева — Коклина/Шапатава. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.05.23)

Прогноз Берекоеха/Гурьева — Коклина/Шапатава (09 мая), ставки и коэффициенты

Берекоеха/Гурьева — Коклина/Шапатава (09-го мая), ставки и коэффициенты

09-го мая в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Берекоеха/Гурьева , а противостоять в этом поединке будет Коклина/Шапатава.



Так как Берекоеха/Гурьева в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Коклина/Шапатава, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 09-го мая. Но, доказать обратное Берекоеха/Гурьева все же сможет в 15:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Берекоеха/Гурьева — Коклина/Шапатава. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

09-го мая пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Берекоеха/Гурьева — Коклина/Шапатава. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 15:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Коклина/Шапатава, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Коклина/Шапатава выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Берекоеха/Гурьева

Берекоеха/Гурьева отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Берекоеха/Гурьева проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Берекоеха/Гурьева проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Берекоеха/Гурьева играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Берекоеха/Гурьева больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Коклина/Шапатава

На этом турнире Коклина/Шапатава выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Коклина/Шапатава снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Коклина/Шапатава чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Коклина/Шапатава уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Коклина/Шапатава зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

«Берекоеха/Гурьева» — «Коклина/Шапатава»: прогноз автора

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Берекоеха/Гурьева и Коклина/Шапатава. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Берекоеха/Гурьева и Коклина/Шапатава в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Берекоеха/Гурьева и Коклина/Шапатава имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Берекоеха/Гурьева — Коклина/Шапатава. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (09.05.23)

Берекоеха/Гурьева

В этом сезоне Берекоеха/Гурьева демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Берекоеха/Гурьева уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Берекоеха/Гурьева любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Берекоеха/Гурьева часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Берекоеха/Гурьева умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Коклина/Шапатава

В этом сезоне Коклина/Шапатава действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Коклина/Шапатава обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Коклина/Шапатава не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Коклина/Шапатава не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Коклина/Шапатава имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Берекоеха/Гурьева — Коклина/Шапатава Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Берекоеха/Гурьева и Коклина/Шапатава. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Берекоеха/Гурьева — Коклина/Шапатава: ставим на двойные ошибки

Берекоеха/Гурьева и Коклина/Шапатава которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Берекоеха/Гурьева имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Коклина/Шапатава хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Берекоеха/Гурьева. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Коклина/Шапатава умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Берекоеха/Гурьева довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Коклина/Шапатава вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Берекоеха/Гурьева.

СЕГОДНЯ МАТЧ Берекоеха/Гурьева — Коклина/Шапатава. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Берекоеха/Гурьева и Коклина/Шапатава. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Берекоеха/Гурьева и для Коклина/Шапатава, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-650694-karolina-meliheni-rodriges-alves-syuzan-bandechchi-prognoz-specialista-na-tennis-09-05-23/