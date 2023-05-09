Влада Ленская-Богомолова — Алиса Кюммель. Прогноз, ставки на матч(09.05.23)

Прогноз Влада Ленская-Богомолова — Алиса Кюммель (09-го мая 2023 года), ставки и коэффициенты

Влада Ленская-Богомолова — Алиса Кюммель (09.05.2023), ставки и коэффициенты

09.05.2023 в 07:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мастерс, в котором на корт выйдут Влада Ленская-Богомолова , а противостоять в этом поединке будет Алиса Кюммель.



Так как Влада Ленская-Богомолова в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Алиса Кюммель, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 09.05.2023. Но, доказать обратное Влада Ленская-Богомолова все же сможет в 07:20 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Влада Ленская-Богомолова — Алиса Кюммель:

В 07:20 по Москве Влада Ленская-Богомолова выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Алиса Кюммель. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 09.05.2023. Влада Ленская-Богомолова не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Влада Ленская-Богомолова

В большинстве своих выигранных поединков Влада Ленская-Богомолова берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Влада Ленская-Богомолова с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Влада Ленская-Богомолова сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Влада Ленская-Богомолова также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Алиса Кюммель

На этом турнире Алиса Кюммель играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Алиса Кюммель все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Алиса Кюммель не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Алиса Кюммель уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Алиса Кюммель на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Алиса Кюммель пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Влада Ленская-Богомолова — Алиса Кюммель. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Влада Ленская-Богомолова и Алиса Кюммель впервые будут встречаться между собой. Если Влада Ленская-Богомолова уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Алиса Кюммель пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Влада Ленская-Богомолова демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Влада Ленская-Богомолова – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Влада Ленская-Богомолова — Алиса Кюммель. Прогноз, ставки на матч(09.05.23)

Влада Ленская-Богомолова

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Влада Ленская-Богомолова, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Влада Ленская-Богомолова уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Влада Ленская-Богомолова старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Влада Ленская-Богомолова, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Влада Ленская-Богомолова не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Влада Ленская-Богомолова все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Влада Ленская-Богомолова точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Алиса Кюммель

Выступать в зале Алиса Кюммель не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Алиса Кюммель старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Алиса Кюммель принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Алиса Кюммель демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Алиса Кюммель даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Алиса Кюммель хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Влада Ленская-Богомолова — Алиса Кюммель Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Влада Ленская-Богомолова и Алиса Кюммель аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Влада Ленская-Богомолова и Алиса Кюммель обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Влада Ленская-Богомолова и Алиса Кюммель постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Влада Ленская-Богомолова — Алиса Кюммель: снова ждем результативной игры

Судя по количеству финалов и титулов, которые Влада Ленская-Богомолова имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Влада Ленская-Богомолова и Алиса Кюммель отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Алиса Кюммель в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Влада Ленская-Богомолова превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Алиса Кюммель сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Влада Ленская-Богомолова гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Влада Ленская-Богомолова — Алиса Кюммель. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Влада Ленская-Богомолова и Алиса Кюммель букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Влада Ленская-Богомолова и Алиса Кюммель проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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