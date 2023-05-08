Исалин Бонавантюр — Присцилла Хон. Прогноз, ставки на матч(09.05.23)

Прогноз Исалин Бонавантюр — Присцилла Хон (09-го мая 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Исалин Бонавантюр — Присцилла Хон 09-го мая 2023 года

09-го мая 2023 года в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WTA, в котором на корт выйдут Исалин Бонавантюр , а противостоять в этом поединке будет Присцилла Хон.



Теннисное противостояние Исалин Бонавантюр — Присцилла Хон пройдет 09-го мая 2023 года, благодаря чему у спортсменов еще хватает времени на подготовку к игре. Поклонники данного вида спорта смогут увидеть матч в 15:00 по московскому времени. Хотя Исалин Бонавантюр и Присцилла Хон уже не первый год проводят в большом теннисе, между ними была ранее лишь одна встреча, которая состоялась еще семь лет назад. В ней было пять сетов, а по итогам матча победу праздновала будущая первая ракетка мира Присцилла Хон.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Исалин Бонавантюр — Присцилла Хон:

Поклонники тенниса с нетерпением ожидают 09-го мая 2023 года, ведь именно в этот день на корте встречаются Исалин Бонавантюр и Присцилла Хон. Прямая трансляция игры будет проходить на нескольких спортивных каналах в 15:00 по Москве. Шансы на победу примерно равны, ведь личные встречи всегда проходят в напряженной борьбе, да и результат предыдущих противостояний практически одинаковый, ведь Исалин Бонавантюр имеет на своем счету три победы, Присцилла Хон может похвастаться четырьмя.

Исалин Бонавантюр

На данный момент Исалин Бонавантюр является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Исалин Бонавантюр однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Исалин Бонавантюр демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Исалин Бонавантюр хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Исалин Бонавантюр часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Присцилла Хон

Нынешняя форма, которую демонстрирует Присцилла Хон еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Присцилла Хон постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Присцилла Хон пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Присцилла Хон не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Присцилла Хон не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

WTA, Исалин Бонавантюр — Присцилла Хон

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Исалин Бонавантюр и Присцилла Хон впервые будут встречаться между собой. Если Исалин Бонавантюр уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Присцилла Хон пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Исалин Бонавантюр демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Исалин Бонавантюр – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Исалин Бонавантюр — Присцилла Хон. Прогноз, ставки на матч(09.05.23)

Исалин Бонавантюр

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Исалин Бонавантюр, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Исалин Бонавантюр уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Исалин Бонавантюр старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Исалин Бонавантюр, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Исалин Бонавантюр не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Исалин Бонавантюр все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Исалин Бонавантюр точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Присцилла Хон

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Присцилла Хон хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Присцилла Хон никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Присцилла Хон сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Присцилла Хон всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Исалин Бонавантюр — Присцилла Хон Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Исалин Бонавантюр и Присцилла Хон начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Исалин Бонавантюр и Присцилла Хон показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Исалин Бонавантюр и Присцилла Хон провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Исалин Бонавантюр и Присцилла Хон действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Исалин Бонавантюр — Присцилла Хон: погода помешает показать хороший теннис

Исалин Бонавантюр и Присцилла Хон которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Исалин Бонавантюр имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Присцилла Хон хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Исалин Бонавантюр. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Присцилла Хон умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Исалин Бонавантюр довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Присцилла Хон вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Исалин Бонавантюр.

СЕГОДНЯ МАТЧ Исалин Бонавантюр — Присцилла Хон. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Исалин Бонавантюр и Присцилла Хон, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

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