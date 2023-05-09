Прогноз на бой Сальваторе Кавалларо (Ита) — Пилип Акилов (Вен) 09.05.2023

«Сальваторе Кавалларо (Ита)» – «Пилип Акилов (Вен)». 09.05.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Сальваторе Кавалларо (Ита) проведет 09 мая, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Пилип Акилов (Вен). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 17:10 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Стало известно, что именно 09 мая пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Сальваторе Кавалларо (Ита) — Пилип Акилов (Вен). По Москве начало данного поединка будет в 17:10, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Сальваторе Кавалларо (Ита) — Пилип Акилов (Вен):

победа Сальваторе Кавалларо (Ита) – 0, ничья – 0, победа Пилип Акилов (Вен) – 0

Прогноз на матч Сальваторе Кавалларо (Ита) – Пилип Акилов (Вен) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 09 мая :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Сальваторе Кавалларо (Ита) не очень выгодно, а вот Пилип Акилов (Вен) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

Сальваторе Кавалларо (Ита) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Сальваторе Кавалларо (Ита) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Сальваторе Кавалларо (Ита) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Сальваторе Кавалларо (Ита) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Сальваторе Кавалларо (Ита) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Сальваторе Кавалларо (Ита) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Сальваторе Кавалларо (Ита) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Пилип Акилов (Вен) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Пилип Акилов (Вен) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Пилип Акилов (Вен) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Пилип Акилов (Вен) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Пилип Акилов (Вен) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Сальваторе Кавалларо (Ита) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Сальваторе Кавалларо (Ита) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Сальваторе Кавалларо (Ита) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Сальваторе Кавалларо (Ита) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Сальваторе Кавалларо (Ита) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Сальваторе Кавалларо (Ита) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Пилип Акилов (Вен) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Пилип Акилов (Вен) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Пилип Акилов (Вен) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Пилип Акилов (Вен) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Пилип Акилов (Вен) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Пилип Акилов (Вен) должен задуматься о своей обороне.

Сальваторе Кавалларо (Ита) – Пилип Акилов (Вен) 09.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Сальваторе Кавалларо (Ита) и Пилип Акилов (Вен). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Сальваторе Кавалларо (Ита) и Пилип Акилов (Вен) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Сальваторе Кавалларо (Ита) и Пилип Акилов (Вен) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Сальваторе Кавалларо (Ита) легко справится с таким соперником, как Пилип Акилов (Вен). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Сальваторе Кавалларо (Ита) — Пилип Акилов (Вен) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Пилип Акилов (Вен).

Сальваторе Кавалларо (Ита)

Как бы Сальваторе Кавалларо (Ита) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Сальваторе Кавалларо (Ита) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Сальваторе Кавалларо (Ита) дрался на ринге только с представителями своей страны. Сальваторе Кавалларо (Ита) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Сальваторе Кавалларо (Ита) совершенно не работает над собственной защитой.

Пилип Акилов (Вен)

В своей карьере Пилип Акилов (Вен) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Пилип Акилов (Вен) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Пилип Акилов (Вен) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Пилип Акилов (Вен) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Сальваторе Кавалларо (Ита) — Пилип Акилов (Вен). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 09 мая

На титульный бой Сальваторе Кавалларо (Ита) — Пилип Акилов (Вен) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Сальваторе Кавалларо (Ита) — Пилип Акилов (Вен) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Пилип Акилов (Вен) выиграет нокаутом.

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