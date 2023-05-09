Прогноз на бой Симбараше Хоконья (ЮАР) — Айанда Зване (ЮАР) 11 мая

«Симбараше Хоконья (ЮАР)» – «Айанда Зване (ЮАР)». 11.05.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 11 мая состоится интересный поединок Симбараше Хоконья (ЮАР) — Айанда Зване (ЮАР), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 13:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Симбараше Хоконья (ЮАР) — Айанда Зване (ЮАР) пройдет 11 мая, и можно не сомневаться, что в 13:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Симбараше Хоконья (ЮАР) имеет две победы нокаутом, а Айанда Зване (ЮАР) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Симбараше Хоконья (ЮАР) — Айанда Зване (ЮАР):

победа Симбараше Хоконья (ЮАР) – 0, ничья – 0, победа Айанда Зване (ЮАР) – 0

Прогноз на матч Симбараше Хоконья (ЮАР) – Айанда Зване (ЮАР) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 11 мая :

Так как Симбараше Хоконья (ЮАР) является очевидным фаворитом данного противостояния, то не удивительно, что букмекеры занизили коэффициент на победу до 0. В то же время Айанда Зване (ЮАР) имеет на выигрыш данного боя коэффициент 0.

История личных встреч

Симбараше Хоконья (ЮАР) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Симбараше Хоконья (ЮАР) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Симбараше Хоконья (ЮАР) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Симбараше Хоконья (ЮАР) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Симбараше Хоконья (ЮАР) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Симбараше Хоконья (ЮАР) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Симбараше Хоконья (ЮАР) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Айанда Зване (ЮАР) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Айанда Зване (ЮАР) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Айанда Зване (ЮАР) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Айанда Зване (ЮАР) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Айанда Зване (ЮАР) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Симбараше Хоконья (ЮАР) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Симбараше Хоконья (ЮАР) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Симбараше Хоконья (ЮАР) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Симбараше Хоконья (ЮАР) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

В данной весовой категории Айанда Зване (ЮАР) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Айанда Зване (ЮАР) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Айанда Зване (ЮАР) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Айанда Зване (ЮАР) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Айанда Зване (ЮАР) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Симбараше Хоконья (ЮАР) – Айанда Зване (ЮАР) 11.05.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Симбараше Хоконья (ЮАР) и Айанда Зване (ЮАР). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

До старта боя, соперниками в котором будут Симбараше Хоконья (ЮАР) и Айанда Зване (ЮАР) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Симбараше Хоконья (ЮАР) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Айанда Зване (ЮАР) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Симбараше Хоконья (ЮАР) и Айанда Зване (ЮАР) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Симбараше Хоконья (ЮАР) — Айанда Зване (ЮАР) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Айанда Зване (ЮАР), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Симбараше Хоконья (ЮАР)

Несмотря на свои годы, а на данный момент Симбараше Хоконья (ЮАР) уже достиг сорокалетнего возраста, боец дерется много и вполне успешно. В последних двух боях были победы, причем, обе нокаутом, которые и позволили стать претендентом на чемпионский титул. Да, в долгой карьере спортсмена не все было гладко, ведь в тридцати боях было семь поражений, но ни разу Симбараше Хоконья (ЮАР) не был отправлен в нокаут, проигрывая только по решениям судей. Стоит отметить, что последнее поражение по очкам было очень спорным, так что не только Симбараше Хоконья (ЮАР) очень возмущался по поводу их неоднозначного решения, но и журналисты полгода обговаривали эту ситуацию. Симбараше Хоконья (ЮАР) обладает мощным ударом и великолепной техникой, но, бегать так быстро по рингу, как и раньше, у бойца уже не получается. Спортсмен хоть и мало работает ногами, но все равно отлично уклоняется от ударов, при этом, нанося сильные удары обеими руками изо всех возможных позиций.

Айанда Зване (ЮАР)

Сейчас Айанда Зване (ЮАР) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Айанда Зване (ЮАР) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Айанда Зване (ЮАР) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Айанда Зване (ЮАР) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Айанда Зване (ЮАР) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Симбараше Хоконья (ЮАР) — Айанда Зване (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 11 мая

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Симбараше Хоконья (ЮАР) — Айанда Зване (ЮАР) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Симбараше Хоконья (ЮАР) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Симбараше Хоконья (ЮАР) легко справится с таким соперником, как Айанда Зване (ЮАР). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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