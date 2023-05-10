Прогноз на бой Хулио Сесар ла Крус (Куб) — Лазизбек Муллоджонов (Узб) 10-го мая

«Хулио Сесар ла Крус (Куб)» – «Лазизбек Муллоджонов (Узб)». 10.05.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 10 мая состоится интересный поединок Хулио Сесар ла Крус (Куб) — Лазизбек Муллоджонов (Узб), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 13:40 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Хулио Сесар ла Крус (Куб) — Лазизбек Муллоджонов (Узб) пройдет 10 мая, и можно не сомневаться, что в 13:40 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Хулио Сесар ла Крус (Куб) имеет две победы нокаутом, а Лазизбек Муллоджонов (Узб) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Хулио Сесар ла Крус (Куб) — Лазизбек Муллоджонов (Узб):

победа Хулио Сесар ла Крус (Куб) – 0, ничья – 0, победа Лазизбек Муллоджонов (Узб) – 0

Прогноз на матч Хулио Сесар ла Крус (Куб) – Лазизбек Муллоджонов (Узб) Чемпионат Мира 2023, титульный бой, 10 мая :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Хулио Сесар ла Крус (Куб) станет победителем боя. Если выиграет Лазизбек Муллоджонов (Узб), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Хулио Сесар ла Крус (Куб) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Хулио Сесар ла Крус (Куб) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Хулио Сесар ла Крус (Куб) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Хулио Сесар ла Крус (Куб) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Хулио Сесар ла Крус (Куб) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Хулио Сесар ла Крус (Куб) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Лазизбек Муллоджонов (Узб) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Лазизбек Муллоджонов (Узб) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Лазизбек Муллоджонов (Узб) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Лазизбек Муллоджонов (Узб) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Лазизбек Муллоджонов (Узб) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Хулио Сесар ла Крус (Куб) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Хулио Сесар ла Крус (Куб) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Хулио Сесар ла Крус (Куб) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Хулио Сесар ла Крус (Куб) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Хулио Сесар ла Крус (Куб) валится с ног. К тому же, Хулио Сесар ла Крус (Куб) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Хулио Сесар ла Крус (Куб) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Лазизбек Муллоджонов (Узб) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Лазизбек Муллоджонов (Узб) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Лазизбек Муллоджонов (Узб) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Лазизбек Муллоджонов (Узб) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Хулио Сесар ла Крус (Куб) – Лазизбек Муллоджонов (Узб) 10.05.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Хулио Сесар ла Крус (Куб) и Лазизбек Муллоджонов (Узб) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

Хулио Сесар ла Крус (Куб) и Лазизбек Муллоджонов (Узб) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Хулио Сесар ла Крус (Куб) и Лазизбек Муллоджонов (Узб) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Хулио Сесар ла Крус (Куб) и Лазизбек Муллоджонов (Узб) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Хулио Сесар ла Крус (Куб) сейчас находится на пике формы, так что Лазизбек Муллоджонов (Узб) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Хулио Сесар ла Крус (Куб).

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Хулио Сесар ла Крус (Куб) и Лазизбек Муллоджонов (Узб), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Лазизбек Муллоджонов (Узб) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Хулио Сесар ла Крус (Куб)

Так как Хулио Сесар ла Крус (Куб) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Хулио Сесар ла Крус (Куб) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Хулио Сесар ла Крус (Куб) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Хулио Сесар ла Крус (Куб) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Лазизбек Муллоджонов (Узб)

В данный момент Лазизбек Муллоджонов (Узб) пребывает уже на закате своей карьеры, ведь бойцу 41 год и его доминирование в супертяжелом весе завершилось еще три года назад. Тогда случилось поражение по очкам, а реванш взять не удалось, так как соперника дисквалифицировали из-за проваленного допинг-теста. После поражения был проведен всего один бой, в котором Лазизбек Муллоджонов (Узб) выиграл нокаутом в четвертом раунде. Всего в карьере данного спортсмена было 66 боев, из которых получилось выиграть 62 поединка. Несмотря на свой возраст, боец продолжает демонстрировать великолепную технику и показывает хорошую скорость. В последние годы Лазизбек Муллоджонов (Узб) часто цепляется с соперниками в клинче, ведь благодаря высокому росту получается вешаться на оппонента и изматывать его. Так как выносливость у бойца уже далеко не та, что раньше, то Лазизбек Муллоджонов (Узб) будет стараться решить исход боя до наступления седьмого раунда.

Хулио Сесар ла Крус (Куб) — Лазизбек Муллоджонов (Узб). Прогноз и ставки на матч. Чемпионат Мира 2023 10 мая

В настоящее время Хулио Сесар ла Крус (Куб) и Лазизбек Муллоджонов (Узб) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Хулио Сесар ла Крус (Куб) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Хулио Сесар ла Крус (Куб) и Лазизбек Муллоджонов (Узб), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Хулио Сесар ла Крус (Куб) выиграет с помощью нокаута.

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