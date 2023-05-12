Прогноз на бой Асаэль Аджудж (Фра) — Жорж Сасу (Фра) 12.05.2023

«Асаэль Аджудж (Фра)» – «Жорж Сасу (Фра)». 12.05.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 12.05.2023 букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Асаэль Аджудж (Фра) — Жорж Сасу (Фра). На ринге его участники появятся в 20:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Асаэль Аджудж (Фра) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Стало известно, что именно 12.05.2023 пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Асаэль Аджудж (Фра) — Жорж Сасу (Фра). По Москве начало данного поединка будет в 20:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Асаэль Аджудж (Фра) — Жорж Сасу (Фра):

победа Асаэль Аджудж (Фра) – 0, ничья – 0, победа Жорж Сасу (Фра) – 0

Прогноз на матч Асаэль Аджудж (Фра) – Жорж Сасу (Фра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 12.05.2023 :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Асаэль Аджудж (Фра) станет победителем боя. Если выиграет Жорж Сасу (Фра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

На данный момент Асаэль Аджудж (Фра) уже является ветераном данного вида спорта, ведь находится в 43-летнем возрасте, а последний серьезный бой был девять лет назад, когда получилось защитить свой чемпионский титул в очень непростом поединке. Но, затем было несколько поражений, а в последние годы Асаэль Аджудж (Фра) выходит на ринг и дерется с очень слабыми противниками, которые только начинают профессиональную карьеру, так что данный боец имеет отличную статистику, не показывая практически никакой техники и хорошей физической формы. В последних пяти боях все завершилось еще до начала шестого раунда, но если поединок сильно затянется, то Асаэль Аджудж (Фра) просто валится с ног, так как даже в пятом раунде было видно, что боец начинает испытывать усталость. Асаэль Аджудж (Фра) должен был уже давно завершать свою карьеру, но все равно продолжает выходить на ринг, но с каждым боем пропускает все большее количество ударов.

Жорж Сасу (Фра) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Жорж Сасу (Фра) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Жорж Сасу (Фра) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Жорж Сасу (Фра) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Жорж Сасу (Фра) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

В свои 27 лет Асаэль Аджудж (Фра) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Асаэль Аджудж (Фра) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Асаэль Аджудж (Фра) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Асаэль Аджудж (Фра) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Асаэль Аджудж (Фра) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Асаэль Аджудж (Фра) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Жорж Сасу (Фра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Жорж Сасу (Фра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Жорж Сасу (Фра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Жорж Сасу (Фра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Жорж Сасу (Фра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Жорж Сасу (Фра) должен задуматься о своей обороне.

Асаэль Аджудж (Фра) – Жорж Сасу (Фра) 12.05.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Асаэль Аджудж (Фра) и Жорж Сасу (Фра). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Асаэль Аджудж (Фра) и Жорж Сасу (Фра) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Асаэль Аджудж (Фра) и Жорж Сасу (Фра). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Асаэль Аджудж (Фра) и Жорж Сасу (Фра) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Асаэль Аджудж (Фра) и Жорж Сасу (Фра) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

По мнению спортивных экспертов, бой Асаэль Аджудж (Фра) — Жорж Сасу (Фра) не должен преподнести каких-то сюрпризов, так что можно делать ставку на то, что Асаэль Аджудж (Фра) выиграет нокаутом до наступления десятого раунда.

Титульный бой Асаэль Аджудж (Фра) — Жорж Сасу (Фра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Жорж Сасу (Фра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Асаэль Аджудж (Фра)

Несмотря на то, что Асаэль Аджудж (Фра) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Асаэль Аджудж (Фра) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Асаэль Аджудж (Фра) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Асаэль Аджудж (Фра) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Жорж Сасу (Фра)

Уже несколько лет Жорж Сасу (Фра) является одним из главных талантов в данной весовой категории, ведь было проведено восемнадцать боев, и все они были выиграны исключительно нокаутом. Мало того, в шестнадцати поединках получилось добиться победы до наступления четвертого раунда. Только два боя затянулись до седьмого раунда. Это показывает, что Жорж Сасу (Фра) отлично атакует и отправляет в нокдаун всех своих оппонентов очень быстро. Но, с другой стороны еще не ясно, умеет ли боец грамотно обороняться, а также как он поведет себя в том случае, если не получится за семь раундов одержать победу. Вряд ли 27-летний боец будет испытывать проблемы с выносливостью, тем более, что соперник на пять лет старше. Тем не менее, Жорж Сасу (Фра) просто является хорошим панчером, но это еще не гарантирует того, что получится защитить чемпионский титул.

Асаэль Аджудж (Фра) — Жорж Сасу (Фра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 12.05.2023

Спортивные эксперты считают, что Асаэль Аджудж (Фра) сейчас намного сильнее, чем Жорж Сасу (Фра), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Асаэль Аджудж (Фра) — Жорж Сасу (Фра) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Асаэль Аджудж (Фра) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

http://evolvegame.ru/cat1-652056-alvesshinikova-vyasugrelidze-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-11-05-23/

http://rockaluga.ru/cat1-913386-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-lanus-sol-de-meyo-12-05-23/