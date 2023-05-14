Прогноз на бой Джошон Джеймс (США) — Хавьер Мартинез (США) 14-го мая 2023 года

«Джошон Джеймс (США)» – «Хавьер Мартинез (США)». 14.05.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 14.05.2023 состоится интересный поединок Джошон Джеймс (США) — Хавьер Мартинез (США), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 00:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Джошон Джеймс (США) — Хавьер Мартинез (США) пройдет 14.05.2023, и можно не сомневаться, что в 00:00 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Джошон Джеймс (США) имеет две победы нокаутом, а Хавьер Мартинез (США) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джошон Джеймс (США) — Хавьер Мартинез (США):

победа Джошон Джеймс (США) – 0, ничья – 0, победа Хавьер Мартинез (США) – 0

Прогноз на матч Джошон Джеймс (США) – Хавьер Мартинез (США) Бои, титульный бой, 14.05.2023 :

Букмекерские конторы на бой Джошон Джеймс (США) — Хавьер Мартинез (США) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Джошон Джеймс (США) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Джошон Джеймс (США) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Джошон Джеймс (США) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Джошон Джеймс (США) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Джошон Джеймс (США) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Хавьер Мартинез (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Хавьер Мартинез (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Хавьер Мартинез (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Хавьер Мартинез (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Хавьер Мартинез (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Несмотря на то, что Джошон Джеймс (США) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Джошон Джеймс (США) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Джошон Джеймс (США) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Джошон Джеймс (США) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Джошон Джеймс (США) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В данной весовой категории Хавьер Мартинез (США) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Хавьер Мартинез (США) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Хавьер Мартинез (США) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Хавьер Мартинез (США) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Хавьер Мартинез (США) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Джошон Джеймс (США) – Хавьер Мартинез (США) 14.05.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Джошон Джеймс (США) и Хавьер Мартинез (США), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Джошон Джеймс (США) и Хавьер Мартинез (США). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Джошон Джеймс (США) и Хавьер Мартинез (США) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Джошон Джеймс (США) и Хавьер Мартинез (США) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Джошон Джеймс (США) и Хавьер Мартинез (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Спортивные прогнозисты считают, что Джошон Джеймс (США) в данный момент сильнее, нежели Хавьер Мартинез (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джошон Джеймс (США)

Свою самую выдающуюся победу Джошон Джеймс (США) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Джошон Джеймс (США) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Джошон Джеймс (США) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Джошон Джеймс (США) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Джошон Джеймс (США) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Хавьер Мартинез (США)

Хавьер Мартинез (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Хавьер Мартинез (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Хавьер Мартинез (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Хавьер Мартинез (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Хавьер Мартинез (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Джошон Джеймс (США) — Хавьер Мартинез (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 14.05.2023

В настоящее время Джошон Джеймс (США) и Хавьер Мартинез (США) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Джошон Джеймс (США) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Джошон Джеймс (США) — Хавьер Мартинез (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Хавьер Мартинез (США) выиграет нокаутом.

http://evolvegame.ru/cat1-652146-prognoz-na-match-ural-warriors-ural-snipers-12-05-23/

http://rockaluga.ru/cat0-913515-prognoz-na-match-nak-herakles-12-05-23/