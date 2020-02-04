Прогноз Вехвилаинен/Колдобски — Коллинс/Проктор (04-го февраля), ставки и коэффициенты

Вехвилаинен/Колдобски — Коллинс/Проктор (04-го февраля), ставки и коэффициенты

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Вехвилаинен/Колдобски — Коллинс/Проктор. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Вехвилаинен/Колдобски

Так как Вехвилаинен/Колдобски в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Коллинс/Проктор, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 04-го февраля. Но, доказать обратное Вехвилаинен/Колдобски все же сможет в 21:30 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 04-го февраля, так что в разделе тенниса можно найти поединок Вехвилаинен/Колдобски - Коллинс/Проктор. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 21:30 по Москве, пока не начался поединок. Вехвилаинен/Колдобски и Коллинс/Проктор еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.На данный момент Вехвилаинен/Колдобски является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Вехвилаинен/Колдобски поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Вехвилаинен/Колдобски пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Вехвилаинен/Колдобски слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Вехвилаинен/Колдобски будет более тщательно готовиться к поединку.

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Коллинс/Проктор

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Коллинс/Проктор теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Коллинс/Проктор имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Коллинс/Проктор испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Коллинс/Проктор выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Коллинс/Проктор занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

ITF, Вехвилаинен/Колдобски — Коллинс/Проктор

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Вехвилаинен/Колдобски — Коллинс/Проктор. Прогноз, ставки на матч(04.02.20)

Вехвилаинен/Колдобски

Коллинс/Проктор

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Вехвилаинен/Колдобски - Коллинс/Проктор: будет сделан акцент на атакующий теннис

СЕГОДНЯ МАТЧ Вехвилаинен/Колдобски - Коллинс/Проктор. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Длительное время Вехвилаинен/Колдобски и Коллинс/Проктор не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Вехвилаинен/Колдобски и Коллинс/Проктор. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.На этом турнире именно Вехвилаинен/Колдобски может похвастаться самой сильной подачей, но она совершенно не отличается вариативностью, ведь данный представитель большого тенниса всегда действует в одном и том же стиле, что отлично знают уже все оппоненты. Да, Вехвилаинен/Колдобски отлично бьет обеими сторонами ракетки, но все же иногда допускает ошибки на приеме, а также не может продемонстрировать уверенную игру возле сетки. Пока Вехвилаинен/Колдобски еще не может похвастаться высокой техничностью, так что побеждать получается лишь за счет хорошей физической формы, силы и высокой скорости. Так что, пусть и получилось на этом турнире зайти так далеко, но это в первую очередь связано со слабым уровнем оппонентов, а дальше будет намного сложнее. Если Вехвилаинен/Колдобски не сможет навязать свою игру и не получится начать матч с мощного атакующего напора, то с обороной все намного сложнее. К тому же, еще ни разу не было такого, чтобы получалось переломать ход поединка.Выступать в зале Коллинс/Проктор не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Коллинс/Проктор старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Коллинс/Проктор принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Коллинс/Проктор демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Коллинс/Проктор даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Коллинс/Проктор хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Вехвилаинен/Колдобски и Коллинс/Проктор. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.Вехвилаинен/Колдобски и Коллинс/Проктор которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Вехвилаинен/Колдобски имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Коллинс/Проктор хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния - Вехвилаинен/Колдобски. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Коллинс/Проктор умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Вехвилаинен/Колдобски довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Коллинс/Проктор вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Вехвилаинен/Колдобски.Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Вехвилаинен/Колдобски и Коллинс/Проктор сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Вехвилаинен/Колдобски, и Коллинс/Проктор будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-236648-orlovsultanov-kerdlafichanta-prognoz-i-stavki-ot-professionala-04-02-20/