Прогноз Жоао Маркос Нусдео — Лео Витунтьен (17-го мая), ставки и коэффициенты

Жоао Маркос Нусдео — Лео Витунтьен. Прогноз, ставки на матч (17.05.23)

17-го мая 2023 года в 00:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Жоао Маркос Нусдео , а противостоять в этом поединке будет Лео Витунтьен.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 17-го мая 2023 года, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Жоао Маркос Нусдео — Лео Витунтьен. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 00:00 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Жоао Маркос Нусдео, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Жоао Маркос Нусдео — Лео Витунтьен:

Жоао Маркос Нусдео имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 17-го мая 2023 года нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Лео Витунтьен. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 00:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Жоао Маркос Нусдео имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Жоао Маркос Нусдео

В этом сезоне Жоао Маркос Нусдео показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Жоао Маркос Нусдео сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Жоао Маркос Нусдео еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Жоао Маркос Нусдео обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Жоао Маркос Нусдео играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Жоао Маркос Нусдео любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Лео Витунтьен

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Лео Витунтьен имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Лео Витунтьен демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Лео Витунтьен не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Лео Витунтьен не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Жоао Маркос Нусдео — Лео Витунтьен

Современный большой теннис пользуется огромной популярностью. И дело не только в том, что этот вид спорта привлекает огромное количество бетторов, большой теннис – это зрелищный вид спорта, в котором спортсмены выдают невероятные ралли розыгрышей, держа болельщиков в напряжении вплоть до последнего удара. Да и сами спортсмены сегодня демонстрируют умный теннис. Сейчас редко встретишь теннисистов, просто перебивающих мяч в розыгрыше. Все стараются атаковать, чтобы навязать оппоненту свою игру, взять инициативу в матче в свои руки и постараться победить. Порой, котировки букмекеров, выставляемые на тот или иной теннисный матч, не отражают реальную силу оппонентов. Поэтому это только на руку бетторам, так как можно сделать ставку на большой коэффициент и выиграть солидную сумму средств с минимальным риском. Обычно, эксперты нашего сайта анализируют наиболее интересные и зрелищные теннисные матчи, те матчи, в которых, на наш взгляд, будет напряженная борьба, и в которых встречаются равные соперники, имеющие равные шансы на успех. Однако, в последнее время, букмекеры все чаще стали недооценивать соперников, поэтому мы стараемся предлагать большой выбор прогнозов на большее количество матчей, чтобы бетторы могли выбирать для ставок наиболее интересные противостояния. К таким матчам можно отнести противостояние, в котором Жоао Маркос Нусдео и Лео Витунтьен будут определять сильнейшего. Мы думаем, что соперники сейчас находятся в хорошей форме, поэтому ожидаем здесь плотного противостояния, поэтому несколько не согласны с тем, как букмекеры котируют данный матч. Более подробную информацию, а также прогнозы на встречу соперников, можно найти ниже.



Жоао Маркос Нусдео — Лео Витунтьен (17-го мая 2023 года), ставки и коэффициенты

Жоао Маркос Нусдео

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Жоао Маркос Нусдео, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Жоао Маркос Нусдео уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Жоао Маркос Нусдео старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Жоао Маркос Нусдео, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Жоао Маркос Нусдео не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Жоао Маркос Нусдео все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Жоао Маркос Нусдео точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Лео Витунтьен

Выступать в зале Лео Витунтьен не очень любит, так как показывать хорошую игру на таких кортах не получается. За всю свою многолетнюю карьеру не было ни одного трофея, взятого на закрытом харде, а зачастую Лео Витунтьен старается избегать таких турниров. Но, так как данный чемпионат проходит на родине, то все же Лео Витунтьен принимает участие, и постарается продемонстрировать как можно лучший теннис, чтобы порадовать своих поклонников. Ранее на данном турнире также не получалось показывать хороших результатов, но в этом сезоне Лео Витунтьен демонстрирует великолепную форму, улучшив свою подачу, а также став намного надежнее играть на приеме. При вводе мяча в игру появилась вариативность, причем иногда Лео Витунтьен даже может запустить мяч по довольно сложной траектории. Заднюю линию Лео Витунтьен хорошо контролирует, так что при обмене ударами постоянно пытается так отбить мяч, чтобы обострить ситуацию.

Сегодня матч Жоао Маркос Нусдео — Лео Витунтьен Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Жоао Маркос Нусдео и Лео Витунтьен, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Жоао Маркос Нусдео и Лео Витунтьен играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Жоао Маркос Нусдео, и Лео Витунтьен неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Жоао Маркос Нусдео — Лео Витунтьен: в ожидании «эйсов»

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Жоао Маркос Нусдео и Лео Витунтьен, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Жоао Маркос Нусдео сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Лео Витунтьен имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Жоао Маркос Нусдео – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Жоао Маркос Нусдео и Лео Витунтьен на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Жоао Маркос Нусдео — Лео Витунтьен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Жоао Маркос Нусдео и Лео Витунтьен сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Жоао Маркос Нусдео, и Лео Витунтьен будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-653923-prognozy-i-stavki-na-match-p%d1%91tr-petrovskiy-aleksandr-belov-v-16-05-23/