Прогноз Родригес Дуэньяс/Саес Ларра — Бузас Манейро/Ромеро Гормаз (17-го мая), ставки и коэффициенты

Родригес Дуэньяс/Саес Ларра — Бузас Манейро/Ромеро Гормаз. Прогноз, ставки на матч (17.05.23)

17 мая в 15:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Родригес Дуэньяс/Саес Ларра , а противостоять в этом поединке будет Бузас Манейро/Ромеро Гормаз.



Родригес Дуэньяс/Саес Ларра сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 17 мая придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Бузас Манейро/Ромеро Гормаз. По Москве данный поединок начнется в 15:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Бузас Манейро/Ромеро Гормаз, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Родригес Дуэньяс/Саес Ларра — Бузас Манейро/Ромеро Гормаз:

Родригес Дуэньяс/Саес Ларра имеет всего пару дней на отдых, ведь уже 17 мая нужно будет играть в следующем раунде турнира, а оппонентом будет выступать Бузас Манейро/Ромеро Гормаз. По московскому времени профессионалы большого тенниса появятся на корте в 15:00. Если рассматривать статистику данного противостояния, то Родригес Дуэньяс/Саес Ларра имеет небольшие шансы на победу, так как ранее было лишь два выигранных матча против семи проигранных.

Родригес Дуэньяс/Саес Ларра

В большинстве своих выигранных поединков Родригес Дуэньяс/Саес Ларра берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Родригес Дуэньяс/Саес Ларра с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Родригес Дуэньяс/Саес Ларра сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Родригес Дуэньяс/Саес Ларра также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Бузас Манейро/Ромеро Гормаз

На этом турнире Бузас Манейро/Ромеро Гормаз играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Бузас Манейро/Ромеро Гормаз все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Бузас Манейро/Ромеро Гормаз не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Бузас Манейро/Ромеро Гормаз уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Бузас Манейро/Ромеро Гормаз на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Бузас Манейро/Ромеро Гормаз пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Родригес Дуэньяс/Саес Ларра и Бузас Манейро/Ромеро Гормаз являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.



Прогноз и ставка на матч Родригес Дуэньяс/Саес Ларра — Бузас Манейро/Ромеро Гормаз 17 мая

Родригес Дуэньяс/Саес Ларра

Родригес Дуэньяс/Саес Ларра не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Родригес Дуэньяс/Саес Ларра любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Родригес Дуэньяс/Саес Ларра умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Родригес Дуэньяс/Саес Ларра не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Родригес Дуэньяс/Саес Ларра умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Бузас Манейро/Ромеро Гормаз

Несмотря на свой молодой возраст, Бузас Манейро/Ромеро Гормаз демонстрирует вполне взрослую игру, так что если в прошлом сезоне было еще 212-е место в мировом теннисном рейтинге, то сейчас Бузас Манейро/Ромеро Гормаз уже находится в первой сотне. Это позволило на данном турнире избежать матчей квалификации и получить больше времени на подготовку. Можно не сомневаться, что с самого начала игры Бузас Манейро/Ромеро Гормаз станет демонстрировать всю свою атакующую мощь, так как умет сильно бить обеими сторонами ракетки. В поединках, где принимает участие Бузас Манейро/Ромеро Гормаз, оппонентам очень сложно правильно возвращать мяч на корт, так что на первой подаче получается выигрывать 90% мячей. На жестком покрытии Бузас Манейро/Ромеро Гормаз умеет играть, ведь обладает высокой скоростью и хорошей реакцией, что позволяет закрыть весь корт, даже при очень высоком темпе игры. Благодаря тому, что Бузас Манейро/Ромеро Гормаз имеет больше времени на отдых, можно не сомневаться, что получиться выдержать даже очень затяжной матч.

Сегодня матч Родригес Дуэньяс/Саес Ларра — Бузас Манейро/Ромеро Гормаз Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Родригес Дуэньяс/Саес Ларра и Бузас Манейро/Ромеро Гормаз аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Родригес Дуэньяс/Саес Ларра и Бузас Манейро/Ромеро Гормаз обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Родригес Дуэньяс/Саес Ларра и Бузас Манейро/Ромеро Гормаз постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Родригес Дуэньяс/Саес Ларра — Бузас Манейро/Ромеро Гормаз: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Родригес Дуэньяс/Саес Ларра и Бузас Манейро/Ромеро Гормаз, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Родригес Дуэньяс/Саес Ларра сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Бузас Манейро/Ромеро Гормаз имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Родригес Дуэньяс/Саес Ларра – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Родригес Дуэньяс/Саес Ларра и Бузас Манейро/Ромеро Гормаз на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Родригес Дуэньяс/Саес Ларра — Бузас Манейро/Ромеро Гормаз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Родригес Дуэньяс/Саес Ларра и Бузас Манейро/Ромеро Гормаз букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Родригес Дуэньяс/Саес Ларра и Бузас Манейро/Ромеро Гормаз проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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